【物流服務】物流平台FreightAmigo 推中小企免費海運 母親節加推國際快遞優惠

新冠疫情為全球供應鏈帶來嚴峻的挑戰，物流運輸價格節節上升，為了幫助企業及個體客戶節省物流成本，一站式供應鏈金融物流平台 FreightAmigo推出「最撐中小企」及「媽媽世一」活動，提供免海運費優惠及母親節國際快遞運費折扣。

運費在本年度首季續高企，FreightAmigo因此推出「最撐中小企」優惠，由即日起至 5 月 31 日，為出口商提供由香港出口中國內地航線的限時0元海運費優惠。企業客戶只需填寫一份簡單表格（按此連結），便會於稍後收到優惠詳情。客戶除了有多個貨運選擇外，更可大力節省物流成本，安心提升競爭力及開拓龐大商機。

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另外，臨近母親節，但受全球疫情影響，身處海外的子女仍未能親身與家人相聚。有見及此，FreightAmigo 推出「媽媽世一」母親節限時優惠碼，由即日起至 5 月 12 日，下單時只需輸入優惠碼「LOVEMOM」，運費滿300元便可即時享有30元折扣優惠，即時安排國際快遞海外送禮。

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責任編輯：龍紀瑩