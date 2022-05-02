【ESG政策】亞太區企業面臨3大挑戰　AI助實踐ESG目標

社會關注企業在ESG（環境、社會及管冶）方面的部署，惟近日有調查顯示，亞太區逾9成受訪者認爲，企業不能只是提出環境、社會及治理 (ESG) 倡議，卻不付諸實際行動。

同時，商業領袖在實踐可持續發展及ESG計畫時，正面臨3大挑戰：

（1） 難以從合作夥伴或第三方取得ESG指標

（2）缺乏數據資料

（3）準備耗時的人手報告

為了解消費者與商業領袖對可持續續發展和貢獻社會責任的觀點和行為，並探討人工智能（AI）和機器在ESG方面的作用以及期望，軟件開發商甲骨文（Oracle）與美國哈佛大學Professional Development部門的首席資訊總監顧問兼講師Pamela Rucker早前展開一項新研究。

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當中訪問了來自全球15個國家和地區包括中國、日本、新加坡等，共11,000多名消費者與商業領袖，其中4,000名為亞太區受訪者。

其中針對亞太區的調查內容指出，95%受訪者認為可持續發展和社會因素比以往更加重要， 81%受訪者則表示過去兩年的疫情改變他們的想法及行為。可是，75%受訪者對於企業停滯不前感到不滿意和失望，逾9成受訪者認爲企業不能只是提出ESG倡議，卻不付諸實際行動。

Oracle全球行銷SaaS資深副總裁暨環球行銷總監Juergen Lindner指出，雖然商業領袖了解到可持續發展及ESG計畫的重要性，但卻會誤以為要優先考慮利潤或可持續性。他指：

公眾期望看到的是更明確的行為及更透明的具體成果，而非只有宣言。

調查中，93%受訪者認爲可持續發展及ESG計畫是企業達到成功的關鍵，而商業領袖認爲將會帶來三大優勢，包括提高生產力（42%）、提升品牌形象（40%）以及吸引新客戶（37%）。

當中有94%商業領袖認爲，人工智能（AI）比起人類，更能夠做出可靠的可持續續發展和貢獻社會責任的相關決策。他們指，這是由於機械人更擅於無差錯地收集不同類型的資料（48%），作出理性且公正的決策（46%），並根據指標或過去的表現預測未來結果（45%）。

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Juergen Lindner亦指出，現時已有可以幫助消除ESG障礙的技術，讓企業不僅可以支援社區和環境，亦可以透過這些技術節省成本、大幅提升收入，並獲得其他潛在的營利優勢。

舉例指，早前有香港AI初創為了保障工業安全、提升工程效率和評估環境保護，自主研發AI技術改善行業痛點，包括幫助企業了解碳排放情況的AI方案。該技術可以提供多方面數據去推動碳中和，幫助提升企業營運透明度，並且提高工人安全及環保意識，助業界建設零碳零傷亡的工作環境。

此外，這些商業領袖又認為，人們在可持續發展和社會倡議上的成功仍然扮演著重要角色，並相信人們更善於根據利益相關者的反饋作出改變（51%），教導他人進行決策需要哪些資訊 （48%），並做出基於情境的戰略決策（45%）。

責任編輯：張寶燕

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