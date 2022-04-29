【帶你睇盤】大兩房連企理裝修　1分鐘即達巴士站來往港九新界　首期不用50萬

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想提高生活質素，單位間隔合適、生活配套完善自然是首要考慮因素，樓價相宜亦相當重要。是次介紹的放盤單位，位於大埔八號花園3座低層D室，屋苑鄰近巴士站，交通便利，亦有食肆、街市等配套，且內櫳裝修新淨。單位現時叫價488萬元，受惠新按保計劃，最高可承造九成按揭，首期最平只需48.8萬元。
放盤單位
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資料顯示，八號花園位於大埔市中心安慈路2號，由新鴻基地產發展，由1984年起入伙。八號花園共有4座，提供527個單位，實用面積由333至688平方呎不等。
|放盤單位
|八號花園3座低層D室（物業編號：BE40488100）
|實用面積
|448平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|488萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 謝昕蕎