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【帶你睇盤】大兩房連企理裝修　1分鐘即達巴士站來往港九新界　首期不用50萬

股樓投資 19:19 2022/04/29

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想提高生活質素，單位間隔合適、生活配套完善自然是首要考慮因素，樓價相宜亦相當重要。是次介紹的放盤單位，位於大埔八號花園3座低層D室，屋苑鄰近巴士站，交通便利，亦有食肆、街市等配套，且內櫳裝修新淨。單位現時叫價488萬元，受惠新按保計劃，最高可承造九成按揭，首期最平只需48.8萬元。

放盤單位

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同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

資料顯示，八號花園位於大埔市中心安慈路2號，由新鴻基地產發展，由1984年起入伙。八號花園共有4座，提供527個單位，實用面積由333至688平方呎不等。

放盤單位 八號花園3座低層D室（物業編號：BE40488100）
實用面積 448平方呎
間隔 兩房
叫價 488萬元
賣點
  • 全屋苑最筍大兩房單位，企理裝修
  • 3分鐘步行至大元街市、5分鐘到大埔超級城及一田百貨
  • 樓下/附近食肆林立
  • 1分鐘步行至巴士站（油尖旺，荃灣，香港，觀塘區巴士）
  • 另有K12港鐵穿梭巴士來回屋苑至大埔墟火車站

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3y1ydqw

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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撰文 : 謝昕蕎

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