【全球首富】Elon Musk沽Tesla套現40億美元　稱沒有進一步拋售計劃

在特斯拉（Tesla，美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）以440億美元成功收購Twitter後，Elon Musk拋售了Tesla約440萬股股票，套現近40億美元。

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據美國證券交易委員會（ SEC）的文件顯示，Elon Musk在周二（26日）和周三（27日）共減持441.5萬股，套現39.9億美元。紀錄顯示，Elon Musk大部分交易是在周二完成，當天Tesla股價下跌12%，周三小幅上漲不到1%。

文件公開後，Elon Musk在Twitter上寫道，今後沒有進一步拋售Tesla的計劃。

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責任編輯：黃苑筠