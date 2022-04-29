【消費情報】日本藥妝店松本清5月登陸觀塘 引入多個獨家品牌及日本藥妝品 門店佔地3,500呎

香港人疫情之下已經有一段長時間沒到日本旅遊和購物，但不用擔心，日本人氣連鎖藥妝店「松本清」將於5月11日登陸香港觀塘apm，並引入多個獨家品牌以及日本熱賣藥妝護膚品，新店面積更佔地超過3,500呎，舖面設計保留日本分店形象的同時配合香港加入新的設計元素，打造如同置身日本的購物體驗。

由日本國內擁有逾3,300間集團分店，日本超人氣連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」 直接經營的香港1號店即將登陸觀塘apm，以簡潔現代風呈現出全新的國際品牌形象。同時，亦首次為香港顧客帶來自家藥妝品品牌「matsukiyo」。

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另外，松本清根據市場數據，引入多款受香港顧客歡迎的熱門產品，打造讓香港顧客恍如置身日本的地道購物體驗。除了引入自家商品品牌「matsukiyo」、以及「RECiPEO」和「ARGELAN」等獨家的日本新興品牌外，更以親民價錢提供多款日本熱賣藥妝護膚品及健康產品，產品由日本直送到港，打造齊全又優質的日本藥妝購物熱點。

松本清香港分店開幕詳情： 地址：觀塘apm創紀之城五期UC-17＆19號舖 開幕日期：2022年5月11日 營業時間：10am至10pm 藥劑師駐場時間：11am至8pm

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責任編輯：龍紀瑩