【譚仔國際2217】譚仔三哥招聘MT、應屆DSE學生可申請　完成培訓有機會到日本及新加坡工作

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【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略）
譚仔國際 （02217） 旗下譚仔和三哥門店遍布香港，自上市後開始力拓海外市場。譚仔三哥米線繼去年進軍新加坡，上月日本首間分店新宿開張，讓譚仔國際名乎其實成為「國際企業」。
譚仔三哥米線今日宣布推出「管理培訓生計劃」，成功應聘管理培訓生（Management Trainee，MT）以及完成認證後有機會到日本及新加坡等地海外工作！
成為三哥MT有幾好？1）完成相關認證後有機會到日本及新加坡三哥分店工作；2）最快9個月可晉升為分店經理；3）月入可達1.7萬或以上。
譚仔三哥米線表示，MT申請人無需相關工作經驗，只要學歷DSE或以上即可，同時歡迎應屆畢業生。
譚仔三哥米線透露，MT計劃會提供餐廳樓面及廚房營運管理技巧的實戰訓練，為三哥MT裝備餐飲業專業知識，培訓期間MT會協助餐廳經理處理所有餐廳相關事宜，同時要熟悉菜單和協助客人推薦食物。
譚仔三哥米線又強調，員工福利優厚，包括勤工獎金、服務獎金、營業獎金、季度獎金、在職培訓、福利膳食及節日禮物等。
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記者：李哲毅