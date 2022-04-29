▲ 【譚仔國際2217】譚仔三哥招聘MT、應屆DSE學生可申請 完成培訓有機會到日本及新加坡工作

譚仔國際 （02217） 旗下譚仔和三哥門店遍布香港，自上市後開始力拓海外市場。譚仔三哥米線繼去年進軍新加坡，上月日本首間分店新宿開張，讓譚仔國際名乎其實成為「國際企業」。

譚仔三哥米線今日宣布推出「管理培訓生計劃」，成功應聘管理培訓生（Management Trainee，MT）以及完成認證後有機會到日本及新加坡等地海外工作！

三哥MT申請人無需工作經驗 學歷DSE或以上即可

成為三哥MT有幾好？1）完成相關認證後有機會到日本及新加坡三哥分店工作；2）最快9個月可晉升為分店經理；3）月入可達1.7萬或以上。

譚仔三哥米線表示，MT申請人無需相關工作經驗 ，只要學歷DSE或以上即可，同時歡迎應屆畢業生。

譚仔三哥：MT計劃提供餐廳樓面及廚房營運管理實戰技巧

譚仔三哥米線透露，MT計劃會提供餐廳樓面及廚房營運管理技巧的實戰訓練，為三哥MT裝備餐飲業專業知識， 培訓期間MT會協助餐廳經理處理所有餐廳相關事宜，同時要熟悉菜單和協助客人推薦食物。

譚仔三哥米線又強調，員工福利優厚，包括勤工獎金、服務獎金、營業獎金、季度獎金、在職培訓、福利膳食及節日禮物等。

相關文章：

【凍鏈茶少田】譚仔三哥米線日本首間分店新宿開張 加入鵪鶉蛋、油揚迎合當地口味（多圖）

【譚仔上市】譚仔三哥中環分店將供應啤酒 11時後有串燒供應

記者：李哲毅