▲ 【美國加息】瑞士百達財管料6月加息0.5厘、7月加0.25厘 上調美今年CPI至7.6%

美國聯儲局將於下周議息，瑞士百達財富管理表示，聯儲局擔心薪酬持續上漲及通脹進一步蔓延，於是釋出了加快加息步伐的強烈信號，預料當局5月加息50點基點後，將於6月的政策會議上再次加息50個基點，而7月恢復至加息25個基點。該行認為，聯儲局在今年下半年或會以較為平緩的步伐繼續加息，無論經濟數據如何，每次聯儲局會議都會加息25個基點。

對於通脹，瑞士百達財富指，鑑於中國的狀況可能導致全球供應鏈再次中斷，該行將2022年美國消費價格指數（CPI）的預測由6.6%上調至7.6%。

瑞士百達財管稱，由於利率上升和財政政策支持減弱，美國經濟增長或將在今年夏季放緩，認為儲局屆時可能會暫停緊縮政策。當經濟增長勢頭放緩時，房地產市場正是市場警號。但該行依然認為美國經濟在今年下半年不會出現衰退。

由於長期利率上升可能對下半年增長產生影響，瑞士百達財管將美國今年全年GDP增長預測由3.2%微調至3%。

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