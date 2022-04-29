  • 29°C
香港時間 : 2022429日 (五) 19:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】瑞士百達財管料6月加息0.5厘、7月加0.25厘　上調美今年CPI至7.6%

股市 19:23 2022/04/29

分享：

分享：

【美國加息】瑞士百達財管料6月加息0.5厘、7月加0.25厘　上調美今年CPI至7.6%

美國聯儲局將於下周議息，瑞士百達財富管理表示，聯儲局擔心薪酬持續上漲及通脹進一步蔓延，於是釋出了加快加息步伐的強烈信號，預料當局5月加息50點基點後，將於6月的政策會議上再次加息50個基點，而7月恢復至加息25個基點。該行認為，聯儲局在今年下半年或會以較為平緩的步伐繼續加息，無論經濟數據如何，每次聯儲局會議都會加息25個基點。

對於通脹，瑞士百達財富指，鑑於中國的狀況可能導致全球供應鏈再次中斷，該行將2022年美國消費價格指數（CPI）的預測由6.6%上調至7.6%。

瑞士百達財管稱，由於利率上升和財政政策支持減弱，美國經濟增長或將在今年夏季放緩，認為儲局屆時可能會暫停緊縮政策。當經濟增長勢頭放緩時，房地產市場正是市場警號。但該行依然認為美國經濟在今年下半年不會出現衰退。

由於長期利率上升可能對下半年增長產生影響，瑞士百達財管將美國今年全年GDP增長預測由3.2%微調至3%。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

相關文章：

【金管局】金管局：地緣政治風險惡化、美聯儲加息周期共同影響，今年第一季市場波動加劇

【美國加息】鮑威爾：5月會議討論加息50個基點

【ESG】瑞士百達資管與科大：約3成受訪者聽過或理解ESG投資　逾7成潛在投資者料分配一至四成預算予ESG產品

美股 經濟 美國 通脹 議息 CPI

下一篇文章

【內房危機】疫情不改內房前低後高的局面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌138點　聚焦美3月PCE物價指數（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌138點　聚焦美3月PCE物價指數（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期跌169點　ATM升逾一成　阿里巴巴、美團升逾15%（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期跌169點　ATM升逾一成　阿里巴巴、美團升逾15%（不斷更新）
【業績│石油股】中海油高開逾6%　派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
【業績│石油股】中海油高開逾6%　派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【科技股反彈】488億資金買升ATMJ、阿里巴巴尾市發力升16%　中美審計合作傳進展
【科技股反彈】488億資金買升ATMJ、阿里巴巴尾市發力升16%　中美審計合作傳進展
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款