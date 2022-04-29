【航空恢復】5月客機機組人員抵港檢疫期縮至3日、貨機機組人員毋須隔離　國泰航空：歡迎安排

▲ 【航空恢復】消息：５月客機機組人員抵港檢疫期縮至３日、貨機毋須隔離 港府取消疫情紅色外遊警示

據了解，港府從下月起放寬航空公司機組人員從外地回港的隔疫安排，客機機組人員回港隔離檢疫日數由7日縮至3日，貨機機組人員更取消隔離檢疫，但抵港仍須14日醫學監察。國泰航空 （00293） 回應本報查詢時稱，歡迎政府調整機組人員檢疫及醫學監察規定，並於5月1日起生效，重申國泰航空所有值勤機組人員均已完成接種疫苗，包括第三劑新冠病毒病疫苗，而機組人員在海外也須遵守閉環行程。

國泰航空表示，機組人員於海外逗留期間及回港後必須遵從嚴格的防疫安排。於海外逗留期間，機組人員必須在指定酒店房間內自我隔離及使用單次有效的門卡，並乘搭指定點對點交通往返酒店及機場。在回港後，機組人員亦必須嚴格地遵守所有指定的測試要求、紀錄行蹤及使用「安心出行」應用程式。

因應港府以往要求外地抵港機組人員須隔離最多14日，國泰航空須安排機組人員參與「閉環更表」，被視為國泰運力提升其一阻力。隨港府最新放寬安排，國泰航空最新指，因應最近多項調整措施，一直努力為顧客恢復更多客運及貨運航班，未詳細交代最新運力恢復的時間表。

港府取消為期兩年全球紅色外遊警示

另外，港府公布從5月1日取消對海外國家／屬地就新冠病毒發出的外遊警示，港府於2020年3月17日向全球發出紅色外遊警示，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

港府指，從公共衞生角度而言，衞生署呼籲市民應繼續避免非必要的外遊，但考慮到現時全球各地疫情主要由Omicron變異病毒株引致，而與香港有密切往來的海外國家／屬地疫情水平已大致呈下降趨勢，而本港居民如須回港必須完成疫苗接種，相對而言到海外地區的風險已較低。

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