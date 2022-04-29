  • 29°C
香港時間 : 2022429日 (五) 19:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內銀股】工行純利增長5.7%至約906億元人幣　利息淨收入升約6%

股市 18:28 2022/04/29

分享：

分享：

工行純利增長5.7%至約906億元人幣，利息淨收入升約6%。

工行 （01398） 首季營業收入2268.58億元（人民幣，下同），按年升近6%；純利906.33億元，按年增長5.7%。

工行期內利息淨收入1,772.81億元，增長6.41%，年化淨利息收益率2.10%。非利息收入495.77億元，增長4.33%，其中手續費及佣金淨收入416.68億元，增長1.22%。

工行首季不良貸款餘額3,068.87億元，比上年末增加134.58億元，不良貸款率1.42%，與上年末持平。撥備覆蓋率209.91%，上升4.07個百分點。核心一級資本充足率13.43%，按年升0.12個百分點;一級資本充足率15.04%，按年升0.1個百分點，資本充足率18.25%。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

相關文章:

【業績｜內銀股】建行首季純利升約7%　淨息差微升0.02個百分點至2.15%

【業績｜內銀股】郵儲行首季多賺17.8%至249.77億人幣　淨利息收入增4%

【業績｜內銀股】農行首季多賺7.4%　信用減值損失增約26億人幣

【業績｜內銀】一文看清主要內銀首季業績　建行農行工行齊多賺約6%、郵儲行增18%跑出

 

港股 純利 業績公布 工商銀行（01398）

上一篇文章

【開市追揸沽 X ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（5月3日-6日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌138點　聚焦美3月PCE物價指數（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌138點　聚焦美3月PCE物價指數（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期跌169點　ATM升逾一成　阿里巴巴、美團升逾15%（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期跌169點　ATM升逾一成　阿里巴巴、美團升逾15%（不斷更新）
【業績│石油股】中海油高開逾6%　派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
【業績│石油股】中海油高開逾6%　派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【科技股反彈】488億資金買升ATMJ、阿里巴巴尾市發力升16%　中美審計合作傳進展
【科技股反彈】488億資金買升ATMJ、阿里巴巴尾市發力升16%　中美審計合作傳進展
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款