【業績｜內銀股】工行純利增長5.7%至約906億元人幣　利息淨收入升約6%

▲ 工行純利增長5.7%至約906億元人幣，利息淨收入升約6%。

工行 （01398） 首季營業收入2268.58億元（人民幣，下同），按年升近6%；純利906.33億元，按年增長5.7%。

工行期內利息淨收入1,772.81億元，增長6.41%，年化淨利息收益率2.10%。非利息收入495.77億元，增長4.33%，其中手續費及佣金淨收入416.68億元，增長1.22%。

工行首季不良貸款餘額3,068.87億元，比上年末增加134.58億元，不良貸款率1.42%，與上年末持平。撥備覆蓋率209.91%，上升4.07個百分點。核心一級資本充足率13.43%，按年升0.12個百分點;一級資本充足率15.04%，按年升0.1個百分點，資本充足率18.25%。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

相關文章:

【業績｜內銀股】建行首季純利升約7% 淨息差微升0.02個百分點至2.15%

【業績｜內銀股】郵儲行首季多賺17.8%至249.77億人幣 淨利息收入增4%

【業績｜內銀股】農行首季多賺7.4% 信用減值損失增約26億人幣

【業績｜內銀】一文看清主要內銀首季業績 建行農行工行齊多賺約6%、郵儲行增18%跑出