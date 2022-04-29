【英國王室】英女王親身接見瑞士總統 未有帶拐杖傍身

現年96歲的英女王將在今年6月引來登基白金禧年慶典，但其健康狀況更引起關注。英女王周四（28日）親身接見瑞士聯邦總統卡西斯夫婦，為英女王結束在桑德靈厄姆宮休假後首次公開露面。從和卡西斯合照圖片看到，英女王精神良好且未再使用拐杖。

英女王96歲生日 2歲可愛托腮照曝光（多圖） 【下一頁】

英女王在Wood農場小屋慶祝生日後，周三（27日）返回位於英國伯克郡（Berkshire）的溫莎城堡（Windsor Castle），翌日再接見卡西斯（Ignazio Cassis）及其太太 Paolo。英女王和兩人握手時笑容燦爛，3人亦在起居室內合照。

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從照片看到，英女王精神良好，未有使用拐杖。她身穿一件藍灰色印花絲綢連身裙，佩戴一枚鑲有藍寶石及16顆鑽石的葡萄造型胸針，據報繼承自其母王太后。

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英國白金漢宮表示，英女王將會參加5月10日舉行的英國國會開幕典禮（State Opening of Parliament），相關行程會在典禮舉行當日或稍早時間確定。

現距離舉行英女王登基70周年慶典僅尚餘1個多月時間，英女王近月出現行動不便，外界關注她會否出席國會開幕典禮。英女王登基後僅得2次未有出席，分別是1959年及1963年，分別因懷有次子安德魯王子（Prince Andrew）及幼子愛德華王子（Prince Edward）。

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責任編輯：李俊儀