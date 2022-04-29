  • 29°C
香港時間 : 2022429日 (五) 19:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter】被揭連續三年財報「計錯」用戶數量 Twitter：多用戶連結功能程式計算出錯

理財智慧 19:19 2022/04/29

分享：

分享：

Twitter近日公布第一季財報，卻被揭露過去三年用戶數均為錯誤數據，有「報大數」的嫌疑，Twitter方面將問題歸咎於多用戶連結功能出了問題，對於近日剛剛剛下Tesla的馬斯克而言，可能並非是一個好消息。

【交通費補貼計劃】5.1起門檻由400元降至200元　上限由400元增至500元【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

Twitter 從 2019 年開始推出帳號連結功能（Account Linking），使用者可快速切換分身帳號，享受網路筆戰或抒發更多私密想法，很明顯這是一個使用者擁有多帳號，平台統計 mDAU（可獲利每日活躍用戶）時應只能當成一個用戶，但 Twitter 卻把每個分身都算入用戶數。Twitter 自承過去幾季都重複計算分身帳號數量，數字可能比實際多 35%，從 2020 年第四季開始，過去一年 Twitter「虛報」約 200 萬用戶數。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

對於 Twitter 來說，這絕對是值得認真解決的問題，皆因廣告對於用戶數字最為敏感，用戶數字代表自己真金白銀花錢買的廣告會被多少人看到。

【銀行資訊】中銀香港推限量「中銀 Private Card」 提供專屬信用卡及一系列禮遇禮遇【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
廣告 廣告 Twitter

上一篇文章

【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動

下一篇文章

【帶你睇盤】大兩房連企理裝修　1分鐘即達巴士站來往港九新界　首期不用50萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市熱話】 婆婆擁一未補地價居屋 欲寫平安紙轉給孫兒 孫憂是否可行？
【樓市熱話】 婆婆擁一未補地價居屋 欲寫平安紙轉給孫兒 孫憂是否可行？
【理財智慧】試當真NFT開賣 單日賺過千萬 開創NFT add-on 會員福利
【理財智慧】試當真NFT開賣 單日賺過千萬 開創NFT add-on 會員福利
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款