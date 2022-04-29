【Twitter】被揭連續三年財報「計錯」用戶數量 Twitter：多用戶連結功能程式計算出錯

Twitter近日公布第一季財報，卻被揭露過去三年用戶數均為錯誤數據，有「報大數」的嫌疑，Twitter方面將問題歸咎於多用戶連結功能出了問題，對於近日剛剛剛下Tesla的馬斯克而言，可能並非是一個好消息。

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Twitter 從 2019 年開始推出帳號連結功能（Account Linking），使用者可快速切換分身帳號，享受網路筆戰或抒發更多私密想法，很明顯這是一個使用者擁有多帳號，平台統計 mDAU（可獲利每日活躍用戶）時應只能當成一個用戶，但 Twitter 卻把每個分身都算入用戶數。Twitter 自承過去幾季都重複計算分身帳號數量，數字可能比實際多 35%，從 2020 年第四季開始，過去一年 Twitter「虛報」約 200 萬用戶數。

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對於 Twitter 來說，這絕對是值得認真解決的問題，皆因廣告對於用戶數字最為敏感，用戶數字代表自己真金白銀花錢買的廣告會被多少人看到。

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記者：鄭日棱