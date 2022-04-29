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【本港經濟】銀行公會：供樓人士受按揭利率封頂保障　本港經濟第三季有望復甦

宏觀解讀 19:49 2022/04/29

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【港元滙價】銀行公會：樓按未見加息壓力 本港經濟第三季有望復甦

美國加息將近，俄烏戰爭持續，全球經濟面臨不確定性，港匯近日貼近7.85之弱方保證。香港銀行公會主席禤惠儀表示，在銀行體系結餘充裕下，未見太大加息壓力。參考2015至2018港美息差情況，美國加息八次，本港才加息。而在疫情緩和下，預計第二季香港經濟有望收復失地，第三季回復增長。

禤惠儀指，美國今次加息速度有機會較以往急，但聯繫匯率制度過去行之有效。由於美國5月及6月都可能加息，且幅度或每次有50點子，隨著美息加息速度加快，港美息差將會拉闊，導致資金從港元流出並挨近7.85水平，但港息在聯繫匯率制度下，會透過銀行體系結餘調節而上升。禤有信心本港能夠抵禦加息波動，但提醒市民做投資決定仍需審慎。

銀行資金成本仍低

樓按方面，她指目前供樓人士受按揭利率封頂保障，又認為加息不是影響樓市單一因素，亦視乎市場供求和經濟情況。

存貸利率趨勢方面，禤指目前銀行資金成本仍低，並認為當遇上存款季結或推廣優惠時，個別銀行調整存貸利率和存款價格亦不出奇。

隨著疫情後商業活動增加，禤預計企業投資意欲恢復，觀望全年貸款有正面增長，但在疫情，通脹，戰爭持續，環球不確定性多下，全年經濟及貸款是否錄正增長，屬未知之數。

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