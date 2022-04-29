【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 股市 18:58 2022/04/29 分享： 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此逐隻重溫（內附分析＋買賣策略） 梁耀康：阿里巴巴 （09988） →【按此】 梁耀康：時代電氣 （03898） → 【按此】 孫運喜：海螺水泥 （00914） → 【按此】 孫運喜：海爾智家 （06690） → 【按此】 梁耀康：國泰航空 （00293） → 【按此】 皇牌節目足本版↓ *晉達特約：投資機遇「碳」中尋 重溫《ET財智Talk》* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 今日 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 2022/04/28 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 【潛力股精選】孫運喜：海螺水泥（00914） 2022/04/27 【潛力股精選】孫運喜：海螺水泥（00914） 【潛力股精選】孫運喜：海爾智家（06690） 2022/04/26 【潛力股精選】孫運喜：海爾智家（06690） 【潛力股精選】梁耀康：國泰航空（00293） 2022/04/26 【潛力股精選】梁耀康：國泰航空（00293） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 今日 18:47 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 18:06 2022/04/28 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 【潛力股精選】孫運喜：海螺水泥（00914） 18:23 2022/04/27 【潛力股精選】孫運喜：海螺水泥（00914） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 今日 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 2022/04/28 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 【潛力股精選】孫運喜：海螺水泥（00914） 2022/04/27 【潛力股精選】孫運喜：海螺水泥（00914） 【潛力股精選】孫運喜：海爾智家（06690） 2022/04/26 【潛力股精選】孫運喜：海爾智家（06690） 【潛力股精選】梁耀康：國泰航空（00293） 2022/04/26 【潛力股精選】梁耀康：國泰航空（00293） 藍籌股 美股 海爾智家（06690） 阿里巴巴－SW（09988） 國泰航空（00293） 航空 國泰航空 阿里巴巴 海螺水泥（00914） 時代電氣（03898）