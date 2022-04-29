【科技一周回顧】Elon Musk收購Twitter後無裁員計劃　去年全球勒索軟件攻擊激增8成

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）成功收購社交平台Twitter，外界及該企的員工都關注收購事件的後續。據《THE VERGE》引述Twitter匿名人士提供的內部消息，該企並未有計劃裁員，現任執行長Parag Agrawal將任職直到收購交易完成。

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科技巨頭Meta宣布將於5月9日，在加州伯靈格姆（Burlingame）開設首間佔地約144平方米的實體店，銷售Quest VR眼鏡和Portal視像電話等元宇宙產品。

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華為舉行「華為摺疊屏旗艦及全場景新品發布會」，正式推出新一代摺疊旗艦機Mate Xs 2。新摺機售價由9,999人民幣（約11,864港元）起，現已於內地接受預訂，5月6日正式發售。

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網絡安全公司Sophos在今年初向31個國家共5,600名中型私人企業的IT專業人士進行調查，並發現去年全球有66%企業曾遭受勒索軟件攻擊，較前年激增78%。而當中所涉及的平均贖金為81.2萬美元（約637萬港元），幾乎是2020年均贖金17萬美元（約133萬港元）的5倍。

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責任編輯：殷凱怡

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