【經濟貿易】政府公布本港最新整體出口貨值 3月出口貨值按年跌8.9% 錄得有形貿易逆差373億元

政府統計處公布，3月本港整體出口貨值按年下跌8.9%，進口貨值也跌6%，錄得有形貿易逆差373億元，相等於商品進口貨值的9.1%。3月商品整體出口貨值為3,728億元，進口貨值為4,100億元。

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政府表示，隨着外部需求放緩和內地與香港的跨境貨流在疫情下受到干擾，3月商品出口貨值轉為按年下跌，比較基數高也是相關因素。輸往內地和歐盟的出口下跌，輸往美國的出口增長放緩，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。而經季節性調整的數字顯示，今年第一季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌2.9%，進口貨值也跌1.8%。

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政府預計環球通脹高企、主要央行收緊貨幣政策，加上地緣政治局勢緊張等因素將繼續影響環球經濟前景，為本港出口表現帶來挑戰。不過，近期本地疫情回穩，應有助逐步緩解跨境運輸不暢的情況，從而提供一些支持。

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記者：鄭日棱