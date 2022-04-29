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【經濟貿易】政府公布本港最新整體出口貨值 3月出口貨值按年跌8.9% 錄得有形貿易逆差373億元

理財智慧 18:01 2022/04/29

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政府統計處公布，3月本港整體出口貨值按年下跌8.9%，進口貨值也跌6%，錄得有形貿易逆差373億元，相等於商品進口貨值的9.1%。3月商品整體出口貨值為3,728億元，進口貨值為4,100億元。

【消費情報】7-Eleven跨界聯乘PEANUTS x 日本牛仔拼布潮牌FDMTL 獨家換購8款不同造型OOTD日系穿搭包【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

政府表示，隨着外部需求放緩和內地與香港的跨境貨流在疫情下受到干擾，3月商品出口貨值轉為按年下跌，比較基數高也是相關因素。輸往內地和歐盟的出口下跌，輸往美國的出口增長放緩，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。而經季節性調整的數字顯示，今年第一季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌2.9%，進口貨值也跌1.8%。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

政府預計環球通脹高企、主要央行收緊貨幣政策，加上地緣政治局勢緊張等因素將繼續影響環球經濟前景，為本港出口表現帶來挑戰。不過，近期本地疫情回穩，應有助逐步緩解跨境運輸不暢的情況，從而提供一些支持。

【銀行資訊】中銀香港推限量「中銀 Private Card」 提供專屬信用卡及一系列禮遇禮遇【下一頁

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記者：鄭日棱

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