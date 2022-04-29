【業績｜內銀股】建行首季純利升約7%　淨息差微升0.02個百分點至2.15%

▲ 建行首季純利升約7%，淨息差微升0.02個百分點至2.15%。

建行 （00939） 首季純利887.41億元（人民幣，下同），按年升6.77%；營業收入2323.3億元，按年升7.25%。

建行首季利息淨收入1,594.91億元，較上年同期增長8.39%。淨利差為 1.96%，與上年同期持平；淨利息收益率為2.15%，較上年同期上升0.02個百分點，主要是受產品結構優化的影響。

手續費及佣金淨收入410.73億元，較上年同期微降不足0.01%，主要是支持實體經濟發展，繼續對客戶採取減費讓利的措施，部分產品收入同比下降；惟理財產品業務、代理業務、託管及其他受託業務仍保持穩健發展。

投資收益按年大減67.3%

投資收益方面，建行期內錄18.47億元收益，按年大減67.3%。

另外，建行首季減值損失518.12 億元，較上年同期減少4.51億元。

建行首季一級資本充足率升0.07個百分點至14.21%，核心一級資本充足率升0.08個百分點至13.67%。不良貸款為2,765.52億元，較上年末增加104.81億元。不良貸款率1.40%，較上年末下降0.02個百分點。撥備覆蓋率為246.36%，較上年末上升6.40個百分點。

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