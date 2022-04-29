【生產力局】生產力局成功突破傳統工藝　研發金屬萬能「合」奪金

▲ 香港生產力促進局宣佈成功研發出「多種金屬板材累積疊軋技術」，突破傳統工藝，製造出高性能的複合金屬板材。（香港生產力促進局提供圖片）

香港生產力促進局宣佈成功研發出「多種金屬板材累積疊軋技術」，突破傳統工藝，製造出高性能的複合金屬板材，同時具備高強度、輕量化及抗腐蝕的優點，尤其適合應用於高端製造及所有金屬製造。

【母親節2022】一文看清母親節優惠及好去處 多間酒店推下午茶＋Staycation優惠（不斷更新）

該項研發於「2022年日內瓦國際發明展」榮獲金獎，有效避免傳統技術佔地多、未能滿足市場增長需求的痛點。

此技術應用了長、闊及高度均少於2米的新設計軋機，不但體積較小，更可將兩種或以上的不同金屬，尤如「三明治」般以軋機壓製，令不同金屬片之間緊緊扣連。新軋機僅需利用電力運作，便可將金屬壓軋成型，過程中不會產生廢氣和廢水，相對傳統焊接工序更為環保。



以電動車零部件為例，由輕量化的鋁，結合高強度的鋼製造的「鋁鋼板材」，能具有高强度和輕量化的兩大優勢，大幅減省生產成本，同時提升電動車零部件的安全壽命。

可大幅提升家電製冷效率

除了高端科技產品，所有應用到金屬的製造商亦能受惠。家電如雪櫃及洗衣機等，亦可採用「鋁銅板材」製作散熱器，大幅提升製冷效率，降低製冷劑損耗及電能損耗。

此外，金屬板材製造商可受惠於新技術，在自家廠房配合自動化生產設施，按照訂單需要，自主生產大批量或小批量合金板材，以及將板材進一步加工成各種高端、堅固及輕巧的零部件。

【職場技能】善用現代數碼科技 助員工提高混合工作動力

【星巴克】星巴克夏日星冰樂登場 5月3日起登陸全線分店

責任編輯：李智美