【交通費補貼計劃】5.1起門檻由400元降至200元　上限由400元增至500元

運輸署今日（29日）提醒市民，政府在5月1日至10月31日期間，會暫時將「公共交通費用補貼計劃」的每月公共交通開支水平，由400元放寬至200元，並將每月補貼上限由400元提高至500元。

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鑑於第五波疫情對本地經濟的影響，政府在計劃下推出臨時特別措施，在5月1日至10月31日期間，為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一的補貼，而每張八達通的補貼金額以每月500元為上限。

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運輸署亦提醒市民，每月16日起可領取上一個月的公共交通費用補貼，領取每月補貼的有效期為3個月。

有關計劃詳情，請瀏覽網頁。市民亦可透過補貼查詢網站、八達通手機應用程式，或計劃熱線2969 5500查詢公共交通開支紀錄及補貼金額。

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