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【營收機會】Google擬於YouTube Shorts添加廣告　盼能帶動收入

科技 18:15 2022/04/29

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YouTube 2020年趁著短片熱潮，推出YouTube Shorts短片功能來吸引客戶。而隨著功能逐漸成熟，YouTube宣布開始在Shorts上試驗添加廣告功能，測試短片的獲利能力。YouTube表示，近期的廣告商回饋和結果令人感到相當樂觀。

【業務下跌】多重因素致數碼廣告減少　YouTube第一季度廣告收入遜於預期

【特首選舉】遵守制裁政策 　YouTube終止李家超競選頻道？

據Google的統計指出，YouTube Shorts每日有300億次觀看，是去年的四倍。Alphabet 財務總監Ruth Porat近日表示，預計日後加入廣告內容後，將能讓YouTube服務增加更多營收。Google商務總監Philipp Schindler透露，初期在YouTube Shorts短影片服務出現的廣告，將以引導安裝應用程式、或是內容宣傳的廣告為主，預計未來會加入更多有互動性的廣告。

YouTube產品總監Neal Mohan早前也在官方網誌上提到，YouTube會開始測試Shorts的其他營利方式，例如探索新方法，讓Shorts創作者透過BrandConnect來製作品牌內容、在Shorts 中加入超級留言（Super Chat）等粉絲贊助功能，以及推出直接透過Shorts購買商品的功能。

【YouTube】YouTube測試更嚴格審核系統　解決「垃圾留言」泛濫問題

責任編輯：曾曉汶

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