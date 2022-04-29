【營收機會】Google擬於YouTube Shorts添加廣告　盼能帶動收入

YouTube 2020年趁著短片熱潮，推出YouTube Shorts短片功能來吸引客戶。而隨著功能逐漸成熟，YouTube宣布開始在Shorts上試驗添加廣告功能，測試短片的獲利能力。YouTube表示，近期的廣告商回饋和結果令人感到相當樂觀。

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據Google的統計指出，YouTube Shorts每日有300億次觀看，是去年的四倍。Alphabet 財務總監Ruth Porat近日表示，預計日後加入廣告內容後，將能讓YouTube服務增加更多營收。Google商務總監Philipp Schindler透露，初期在YouTube Shorts短影片服務出現的廣告，將以引導安裝應用程式、或是內容宣傳的廣告為主，預計未來會加入更多有互動性的廣告。

YouTube產品總監Neal Mohan早前也在官方網誌上提到，YouTube會開始測試Shorts的其他營利方式，例如探索新方法，讓Shorts創作者透過BrandConnect來製作品牌內容、在Shorts 中加入超級留言（Super Chat）等粉絲贊助功能，以及推出直接透過Shorts購買商品的功能。

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責任編輯：曾曉汶

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