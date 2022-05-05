【電動車電池】A股股王寧德時代大插13%創一年低　首季淨利跌23.6%至14.93億人幣、上游材料價格急漲

▲ 【電動車電池】A股股王寧德時代首季淨利跌23.6%至14.93億人幣 上游材料價格急漲

A股股王寧德時代（深：300750）公佈首季業績，期內營收486.78億元，按年增153.97%；淨利潤約14.93億元，按年跌23.62%；每股收益約0.6439元，遜預期。寧德時代一度大插13.7%，低見353元，創近一年低。

寧德時代稱，業務規模增長帶動期內營收表現，集團提到，隨銷售增長；部分上游材料價格快速上漲，造成成本營業成本按年增198.66%至416.28億元。

上游材料供應緊張 拖累寧德時代經營活動現金流減少

上季研發費用按年增117.49%至25.68億元，寧德時代解釋，公司持續加大研發投入，研發項目增多及研發團隊擴大所致。

寧德時代前季經營活動產生的現金流量淨額約70.76億元，按年少35.48%，寧德時代指出，因上游材料的供應緊張及價格的快速上漲，公司用於增強供應鏈保障的資金相應增加 。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

相關文章：

【A股股王】寧德時代再挫5%失守400元人幣關 延遲公布首季業績、中資東吳證券罕有大削25%目標價

【電動車電池】寧德時代去年賺近160億人幣 按年增逾185%

【電動車電池】寧德時代據報擬在北美斥資50億美元設廠 向包括Tesla在內客戶供貨