【電動車電池】寧德時代首季盈利倒退兩成股價插8%　曾毓群預告與客戶商議美國設廠、季內公布「麒麟電池」

▲ 【電動車電池】A股股王寧德時代首季淨利跌23.6%至14.93億人幣 上游材料價格急漲

A股股王、電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）公布，首季營收按年增1.54倍至487億元（人民幣，下同），惟季度盈利按年跌24%至14.9億元，相當於每股收益約0.6439元，遜預期。寧德時代周四一度大插13.7%，低見353元，創近一年低，全日股價跌8%，收報376元。

寧德時代稱，業務規模增長帶動期內營收，但部分上游材料價格快速上漲，營業成本按年增近兩倍至416億元，拖累盈利表現。

寧德時代收市後舉行業績會，董事會秘書蔣理表示，內地最新疫情對整體營運影響不大，當中公司總部寧德地區4月雖發生疫情，但五一假期前已基本解封，至於上海疫情拖累整車廠停產，目前亦已逐漸復工復產，預計寧德時代年內產能可滿足用戶需求。

曾毓群：季內發布麒麟電池 能量密度勝Tesla4680電池

寧德時代大股東兼董事長曾毓群就指，公司正與美國客戶探討各重可能的供應和合作方案，包括本地化生產的可能，但具體情況要考慮人員培訓、效率和工會對品質與成本的影響。

他續指，應用寧德時代的第三代CTP（高效成組）技術的「麒麟電池」，預計可在今年第二季發布。曾毓群提及，在同樣的電化學體系下，麒麟電池比大圓柱電池的能量密度高13%。

曾毓群所指的「大圓柱電池」即Tesla提出的「4680電池」，據寧德時代3月舉行的發布會，公司原目標4月正式發布麒麟電池。

上游材料供應緊張 拖累寧德時代經營活動現金流減少

寧德時代上季研發費用按年增1.17倍至25.68億元。寧德時代前季經營活動產生的現金流量淨額約70.76億元，按年少35.48%，寧德時代指出，因上游材料的供應緊張及價格的快速上漲，公司用於增強供應鏈保障的資金相應增加 。

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