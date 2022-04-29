【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動

富達《2022年全球女性投資理財調查》發現，46%的香港女性表示，沒有信心現有的積蓄水平足以應付退休生活，比例高於男性（43%）。近一半的香港女性退休後或面臨資金不足的問題，這或與她們對財政規劃信心不足有關。香港女性普遍預期在63歲退休，較男性早2年。她們預期需要平均每月2.2萬港元來維持21年的退休生活。與香港男性相比，他們預期需要平均每月2.3萬港元來維持20年的退休生活。

調查發現，只有32%的香港女性對現時的財政狀況感樂觀，相較男性（37%）為低。另外，33%女性認為自己有能力為退休儲蓄，比例亦相較男性（40%）為低。

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同時，女性在規劃退休儲蓄方面較為被動，只有27%的女性有定期為退休作額外儲蓄，37%的女性表示有主動善用退休積蓄作投資。她們解釋，扣除日常開支後沒有足夠資金（37%）、不知如何為退休儲蓄作最佳的部署（31%），及有其他的儲蓄需要（20%），如置業或汽車供款，令她們無法為退休作額外儲蓄。

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在考量退休後所需資金時，不論男女均會考慮他們退休後所需要或追求的生活模式 ，退休後可動用收入，及扣除日常開支後現時可投放退休積蓄的資金。

超過六成香港女性退休後較重視外遊，其次是繼續追求個人興趣及財務上足以應付家中的護理費用。男性則認為外遊及繼續追求個人興趣同樣重要。

此外，現時的市況持續受關注，即使還未接近退休年齡，66%香港女性普遍擔心疫情的不確定性、51%人擔心長遠的經濟狀況，另有51%人擔心市場波幅。這或可解釋為何她們在過去12個月內減少儲蓄、投資或退休儲蓄。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕補充，近期市場波動或影響部分投資者信心，值得留意的是，波幅是投資期內無可避免的一環。過往經驗反映，部分吸引的投資機遇正正在市場低迷時出現。若投資者購入低估值資產，當市場反彈時或有利投資回報。投資者應放眼長線，在任何市況下持續投資，爭取穩定的長線回報，為人生各階段帶來更多消費資金。

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