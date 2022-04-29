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【業績｜內險股】平保首季純利倒退24%至約406億元人幣　受資本市場波動影響

股市 17:26 2022/04/29

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平保純利按年倒退24%至約406億元人幣，受資本市場波動影響。

平保 （02318） 公佈截至3月底止業績，營業收入462.07億元（人民幣，下同），按年升10.6%；期內列帳利潤406.58億元，按年倒退24.1%，平保稱，主要受資本市場波動影響。平保壽險及健康險新業務價值125.89億元，按年大跌33.7%。個人壽險銷售代理人53.79萬名，較去年底再減一成。

期內平安產險原保險保費收入730.18億元，按年增長10.3%。 平安產險首季因車險綜合改革週期性影響消除，保費增速表現恢復正常，平安產險實現原保險保費收入730.18億元，按年增長10.3%；整體綜合成本率為96.8%，按年上升1.6 個百分點，主要受新冠肺炎疫情影響 。

截至3月底止，平保的保險資金投資組合規模近4.10萬億元，較年初增長4.6%。第一季度，保險資金投資組合年化淨投資收益率為3.3%，年化總投資收益率為2.3%。第一季隨着美聯儲加速加息和縮表進程，疊加地緣衝突，連同新冠肺炎疫情衝擊、中國經濟增速下行的壓力，以及市場的風險溢價顯著提升，平保指其投資組合投資收益有所承壓。

另外，截至3月底止，債權計劃及債權型理財產品佔平保投資組合比重為11.3%，平保稱有關投資信用水平較好，風險穩健可控。

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