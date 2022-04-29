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【元宇宙】新城夥本地初創EventX及薛家燕 打造首個元宇宙綜藝平台

理財智慧 15:13 2022/04/29

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新城知訊台及亞洲活動科技公司、本地元宇宙技術支援初創EventX，聯同藝人薛家燕（家燕姐），共同創建全港首個由藝人參與的元宇宙娛樂綜藝體驗平台「Captain Nancy愛心基地」虛擬實境世界（按此連結），五月一日正式開放，將大派總值逾40萬獎品。

「Captain Nancy愛心基地」是由家燕姐與新城電台，聯同合作支援伙伴Event X，仿照元宇宙概念共同創建的網上展覽平台，內裏有不同區域，包括展覽了家燕姐珍藏多年戰衣，大眾可參與慈善義賣的《Captain Nancy戰衣造型展》、觀賞極具紀念價值珍貴相片的《Captain Nancy影畫廊》。大會預期，元宇宙體驗可打破疫下及地域限制，海外參加者將佔活動總人數約三成。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

平台設有虛擬互動遊戲「尋找Captain Nancy 愛心足跡」，將每日在「基地」不同角落隨機彈出Q版家燕姐頭像，玩家只需點擊即可「野生捕獲」，捕獲後有機會獲得總值超過40萬的遊戲獎品，包括Proluxury 普樂氏 IH 磁應加熱電飯煲、海洋公園成人入場券、尚芳抗疫保健包、卡爾牌廚具、Laraine天然護膚品及菁茛茶葉現金劵等等。

另外，平台將會在母親節當日（5月8日）晚上8時30分，在網上「Captain Nancy 愛心基地」舉行一場《Captain Nancy開心愛心大放送Online Music Show》網上音樂會 。

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責任編輯：龍紀瑩

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