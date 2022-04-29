【母親節2022】一文看清母親節優惠及好去處　多間酒店推下午茶＋Staycation優惠（不斷更新）

▲ 北角匯 《春夏花療の旅》以日韓大熱粉紅花系，包括櫻花、鬱金香及乒乓菊，加上母親節「定番」康乃馨等，打造4大打卡景點。（北角匯 提供圖片）

一年一度的母親節將至，還未有頭緒如何慶祝的孝順仔女，不妨參考以下的購物、餐飲優惠及禮物推介：

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商場：

荃灣廣場

推出3大消閒娛樂及優惠活動，集齊食買玩體驗，顧客凡於5月3日至24日消費，可換領多重獎賞。

優惠1：場內多間品牌及餐廳食肆，推出多款母親節限定產品及環球美食。只要消費滿指定金額，即送電影戲票買一送一贈券，同時可日賺最高550元獎賞。若於下午6時後入車並消費滿100元，即送1小時免費泊車。

優惠2：場內推出母親節限定工作坊及鮮花換領，The Point會員可以300積分預留母親節心意鮮花，於當日到場內餐廳食肆或戲院消費滿30元，便可參加。

另浮游花瓶或乾花蠟燭座工作坊，便由4月29日起，以3,000分預留名額及於4月29日至活動開始前，憑500元或以上電子貨幣消費換領及額外尊享高達5% Point Dollar回贈。而於5月7至8日在潮流服飾商戶消費，享5X積分，最高50元Point Dollar回贈。

優惠3：Pinkoi聯乘Hello Kitty於5月5日至22日，在荃灣廣場特設期間限定店銷售產品。

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東薈城名店倉

東薈城名店倉舉行年度感謝慶典「狂歡購物祭」，由即日起至5月15日期間，5,000元的預算即可入手多件折扣名店商品，與此同時，配合消費券使用還可賺盡350元商戶現金券回贈。

沙田新城市廣場

「JUST BUY WEEKS」感謝祭提早歸來，連續一個月推出4大激賞優惠。

第1激賞：商舖10元、100元精選產品及低至3折購物優惠

第2激賞：以1折入手美容產品或護理療程

第3激賞：雙倍積分盡享40 Point Dollar元

第4激賞：顧客於新城市廣場3期零售商店消費滿1,000元，即可享獲雙倍積分，換領高達40元 Point Dollar

北角匯

《春夏花療の旅》以日韓大熱粉紅花系，包括櫻花、鬱金香及乒乓菊，加上母親節「定番」康乃馨等，打造4大打卡景點，The Point 會員憑積分更可換取母親節限定粉「式」美食。

一田

即日起至5月9日，「一田母の日」在一田百貨沙田展銷場、大埔及荃灣店同時舉行，搜羅各種貼心精美禮品，包括愛心花束、肌膚護理用品及休閒配飾，甚至切合媽媽貼身需要的內衣系列。

捷成

捷成消費品精選多達25款母親節禮物推介，當中包括深受港人愛戴的日本YA-MAN美容儀、CASIO潮流手錶、濾水器品牌可菱水Cleansui、擁有百年歷史的德國健康科技品牌博雅Beurer多個知名品牌。

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酒店：

四季酒店

於2022年4月29至5月9日期間，入住期間，可於房間享用雙人下午茶，再參與一系列親子活動，包括繪畫母親節卡、設計康乃馨花束、參加心形摺紙虛擬工作坊等。此外，酒店亦特別準備了法國嬌蘭御庭蘭花美肌禮品及手部護理服務送給母親。

唯港薈

「悠然饗樂之旅」住宿假期可入住Club 65套房，另包雙人自助早餐、客房內享用雙人晚餐、免費迷你酒吧和護膚品套裝。

The Lounge

於2022年5月1至8日推出母親節下午茶，三層架上放上不同美食，當中包括玫瑰紅絲絨蛋糕、栗子雲呢拿蛋糕、黑加侖子法式蛋白杏仁餅和鴨肝撻伴紅桑子白桃啫喱等。

於2022年5月1、7和8日，客人也可在現場烹調櫃檯享用即製窩夫配雜莓、陳皮法式焦糖燉蛋和士多啤梨新地。

Gallery

於2022年5月1、7和8日，Gallery的母親節下午茶將供應即席烹調的法式薄餅配雲呢拿雪糕，其他美食包括慢煮八爪魚沙律和桂花鬆餅配自家製青檸葉芒果醬，還有來自Omotesando Koffee的醇香咖啡或一壺由瑜茶舍帶來、以稀有茶種沖泡的茶。

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責任編輯：李智美