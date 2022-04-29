▲ 【業績｜內銀股】郵儲行首季多賺17.8%至249.77億人幣 淨利息收入增4%

郵儲行 （01658） 公布首季業績，期內營收852.56億元（人民幣，下同），按年增10.17%；淨利潤約249.77億元，按年增17.81%；每股收益0.26元。

郵儲行首季利息淨收入687.16億元，按年增長4.09%，主要是資產負債規模增長，以及該行積極優化調整資產負債結構，淨利息收益率2.32%，淨利差2.29%；手續費及佣金淨收入90.87億元，按年增加25.77億元，增長39.59%。

郵儲行首季年化加權平均淨資產收益率14.82%

期內，郵儲行年化平均總資產回報率和年化加權平均淨資產收益率分別為0.78% 和14.82%，按年分別提高0.04個和0.02個百分點。

郵儲行又指，上季核心一級資本充足率9.61%，較去年底下降0.31個百分點；一級資本充足率12.37%，較去年底下降 0.02個百分點；資本充足率14.99%，較去年底升0.21個百分點。

郵儲行不良貸款率持平

郵儲行稱，截至期末不良貸款餘額557.90億元，較上年末增加5.9%或31.05億元；不良貸款率0.82%，與上年末持平。而貸款減值準備則按季增5.2%至2281.73億元。

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