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【烏克蘭戰爭】傳德國不再反對歐盟禁運俄油 夠時間搵替代品

環球社會熱點 17:45 2022/04/29

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歐盟為回應俄羅斯入侵烏克蘭，正考慮禁止進口俄羅斯石油，惟德國等嚴重依賴俄羅斯能源國家反對短期執行。外媒引述歐盟消息人士報道，德國已確保有足夠時間尋找俄羅斯原油替代品，德國駐歐盟代表周三（27日）已撤回相關禁運反對。歐盟外交官員指，德國態度轉變增加歐盟禁運俄羅斯原油可能，歐盟最早或在下周初作出決定。

據報4歐洲天然氣公司 同意付盧布買俄氣 【下一頁】

《華爾街日報》周四（28日）引述兩名歐盟消息官員報道，德國駐歐盟機構代表已取消反對俄羅斯原油全面禁運，指德國已經保證得到足夠時間尋找替代品。歐盟外交官員表示，德國態度轉變增加歐盟國家同意分階段禁運俄羅斯原油的可能性，歐盟或最快於下周作出決定。但歐盟仍在商討終結俄羅斯原油採購速度，會否使用價格上限或增加關稅等細節。

據報德國雖支持逐步停止購買俄羅斯石油，但對設立價格上限、關稅及將付款存入託管賬戶提議持有懷疑態度。德國官員亦懷疑，若歐盟單方面降價，俄羅斯或未必維持原油供應。德國警告，俄羅斯可能將石油轉售印度等其他國家，而非接受歐洲較低價格。

烏克蘭戰爭開始以來 俄化石燃料收入翻倍 【下一頁】

報道指德國等部分國家近日採取措施，採用其他供應商取代俄羅斯，令歐盟對俄羅斯原油實施制裁辯論出現變化。惟歐盟消息外交官指，包括匈牙利、意大利、奧地利及希臘等歐盟成員國，仍對俄羅斯原油實施制裁持謹慎態度。歐盟若要禁運俄羅斯石油，必須取得全體27成員國支持。

報道亦引述分析師及交易員指出，很多歐洲公司已因顧及聲譽及西方施壓正自我制裁，避免與俄羅斯進行石油貿易。國際能源署（IEA）亦指，有關行為已導致俄羅斯原油出口量急劇下降。但俄羅斯最大天然氣生產商Gazprom PJSC周四表示，受惠天然氣及原油價格上漲，公司2021年利潤飆升。

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責任編輯：李俊儀

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