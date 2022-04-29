  • 30°C
香港時間 : 2022429日 (五) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內銀股】農行首季多賺7.4%　信用減值損失增約26億人幣

股市 17:12 2022/04/29

分享：

分享：

農行首季多賺7.4%　信用減值損失增約26億人幣

農業銀行 （01288） 首季純利按年升7.42%至707.5億元（人民幣，下同），年化平均總資產回報率為0.94%，按年下降0.01個百分點。季內，信用減值損失528.82億元，按年增加26.48億元。

農行上季營業收入升5.84%至2058.57億元。其中，淨利息收入1,509.68億元，按年增長7.75%。淨利息收益率為2.09%，手續費及佣金淨收入316.69億元，按年增長4.27%。

集團上季營業支出675.05億元，按年增長6.07%，經營活動產生的現金流量淨額跌4.05%至3672.8億元。

截至3月底止，不良貸款餘額2,544.49億元，比去年末增加86.67億元；不良貸款率1.41%，比去年末下降0.02個百分點。撥備覆蓋率307.50%，比去年末上升7.77個百分點。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

相關文章：【業績｜內銀股】內銀股陸續公佈首季業績　建行、農行及工行多賺6%至7%

【業績｜內銀股】光大銀行首季純利微升約2%　不良貸款率跌至1.24%

【業績｜銀行】中銀首季撥備前經營溢利增7%　減值準備淨撥備增1.9倍

港股 農業銀行（01288）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【業績│石油股】中海油高開逾6%　派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
【業績│石油股】中海油高開逾6%　派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
【美股期貨】道指期貨升4點、納指期貨跌0.9%　亞馬遜盤後跌近9%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升4點、納指期貨跌0.9%　亞馬遜盤後跌近9%（不斷更新）
【科技股反彈】488億資金買升ATMJ、阿里巴巴尾市發力升16%　中美審計合作傳進展
【科技股反彈】488億資金買升ATMJ、阿里巴巴尾市發力升16%　中美審計合作傳進展
【港股市況】恒生指數升813點、高低波幅1136點　ATM升逾一成　阿里巴巴、美團升逾15%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升813點、高低波幅1136點　ATM升逾一成　阿里巴巴、美團升逾15%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款