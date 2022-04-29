【業績｜內銀股】農行首季多賺7.4%　信用減值損失增約26億人幣

▲ 農行首季多賺7.4% 信用減值損失增約26億人幣

農業銀行 （01288） 首季純利按年升7.42%至707.5億元（人民幣，下同），年化平均總資產回報率為0.94%，按年下降0.01個百分點。季內，信用減值損失528.82億元，按年增加26.48億元。

農行上季營業收入升5.84%至2058.57億元。其中，淨利息收入1,509.68億元，按年增長7.75%。淨利息收益率為2.09%，手續費及佣金淨收入316.69億元，按年增長4.27%。

集團上季營業支出675.05億元，按年增長6.07%，經營活動產生的現金流量淨額跌4.05%至3672.8億元。

截至3月底止，不良貸款餘額2,544.49億元，比去年末增加86.67億元；不良貸款率1.41%，比去年末下降0.02個百分點。撥備覆蓋率307.50%，比去年末上升7.77個百分點。

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