中朝貨運列車因新冠疫情停運 僅重開3個月

北韓自新冠肺炎疫情大流行後，一直採取嚴格鎖國政策防止疫情爆發。年初北韓重啟與中國的貨運列車，但最近因接釀的中國丹東市疫情升溫，相隔3個月後再次停止往返兩國跨境貨運列車。

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《韓聯社》引述北韓消息人士報稱，丹東方應北韓要求，於周五（29日）起暫時停止跨境鐵路貨運，有關工作人員需接受14日酒店隔離，暫時估計停運最少維持14日。

據悉，丹東市自周一（25日）起實行全面封閉管理，截止周三（27日）為止共通報220宗感染個案。然而，為清理積壓的貨存，鐵路貨運維持至周四（28日）。南韓統一部表示，青瓦台政府正密切關注丹東市的疫情。

受疫情影響，中朝邊境貨運列車於2020年8月停擺，至今年1月16日才恢復，但今次重開僅3個月便再次暫停服務。受益於貨運列車重開，中朝雙邊今年首季貿易額達近2億美元（約15.7億港元），較去年同期增長10倍。

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責任編輯：吳漢培