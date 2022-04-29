  • 30°C
香港時間 : 2022429日 (五) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中朝貨運列車因新冠疫情停運 僅重開3個月

環球社會熱點 17:10 2022/04/29

分享：

分享：

北韓自新冠肺炎疫情大流行後，一直採取嚴格鎖國政策防止疫情爆發。年初北韓重啟與中國的貨運列車，但最近因接釀的中國丹東市疫情升溫，相隔3個月後再次停止往返兩國跨境貨運列車。

金正恩決心加強發展北韓核武 用途不局於遏制戰爭 【下一頁】

金正恩視察新型武器試射 南韓稱昨發射兩枚飛行器 【下一頁】

《韓聯社》引述北韓消息人士報稱，丹東方應北韓要求，於周五（29日）起暫時停止跨境鐵路貨運，有關工作人員需接受14日酒店隔離，暫時估計停運最少維持14日。

據悉，丹東市自周一（25日）起實行全面封閉管理，截止周三（27日）為止共通報220宗感染個案。然而，為清理積壓的貨存，鐵路貨運維持至周四（28日）。南韓統一部表示，青瓦台政府正密切關注丹東市的疫情。

受疫情影響，中朝邊境貨運列車於2020年8月停擺，至今年1月16日才恢復，但今次重開僅3個月便再次暫停服務。受益於貨運列車重開，中朝雙邊今年首季貿易額達近2億美元（約15.7億港元），較去年同期增長10倍。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

金正恩參觀新落成平壤豪宅 主播李春姬獲贈新屋
2022/04/14
金正恩參觀新落成平壤豪宅 主播李春姬獲贈新屋
【烏克蘭戰爭】北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀
2022/04/11
【烏克蘭戰爭】北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀
金與正：南韓若採取軍事對抗 北韓將動用核武還擊
2022/04/05
金與正：南韓若採取軍事對抗 北韓將動用核武還擊
金與正譴責南韓防長先發制人論 北韓威脅襲擊首爾
2022/04/03
金與正譴責南韓防長先發制人論 北韓威脅襲擊首爾
金正恩強調需增強攻擊力 具壓倒性軍力防戰爭
2022/03/28
金正恩強調需增強攻擊力 具壓倒性軍力防戰爭

你可能感興趣

金正恩參觀新落成平壤豪宅 主播李春姬獲贈新屋
17:20 2022/04/14
金正恩參觀新落成平壤豪宅 主播李春姬獲贈新屋
【烏克蘭戰爭】北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀
17:31 2022/04/11
【烏克蘭戰爭】北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀
金與正：南韓若採取軍事對抗 北韓將動用核武還擊
15:04 2022/04/05
金與正：南韓若採取軍事對抗 北韓將動用核武還擊
疫情 北韓 中國 鐵路 貿易 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】傳德國不再反對歐盟禁運俄油 夠時間搵替代品

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】古特雷斯訪問期間 俄被指再轟炸基輔（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬斯克嘲特朗普無得用Twitter 直指Truth Social難聽要改名
馬斯克嘲特朗普無得用Twitter 直指Truth Social難聽要改名
【烏克蘭戰爭】俄軍對話被截聽 傳認近2.6萬人陣亡
【烏克蘭戰爭】俄軍對話被截聽 傳認近2.6萬人陣亡
【烏克蘭戰爭】烏外長批北約拒絕烏加入 俄被指再轟炸基輔（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏外長批北約拒絕烏加入 俄被指再轟炸基輔（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月29日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月29日 時間18:00）
據報4歐洲天然氣公司 同意付盧布買俄氣
據報4歐洲天然氣公司 同意付盧布買俄氣
波音CEO後悔幫特朗普改裝空軍一號 稱已蝕86.3億
波音CEO後悔幫特朗普改裝空軍一號 稱已蝕86.3億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款