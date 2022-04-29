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憧憬高鐵站帶來機遇與升值潛力　3020萬購九龍站THE AUSTIN｜買樓理財

股樓投資 18:30 2022/04/29

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樓市全面復甦，除了藍籌屋苑，市區豪宅交投亦明顯加快。中原地產胡鴻洲說，九龍站THE AUSTIN 2座中層C室，實用面積980平方呎，三房套加儲物房間隔，座向西南，擁維港海景，最初開價3,380萬元，終以3,020萬元易手，實用呎價約30,816元。 

胡鴻洲透露，新買家為中港商人，憧憬高鐵站帶來機遇與升值潛力，加上銀行「估足價」，終購入上址自用，期望日後通關可方便往返中港兩地工作。

據了解，原業主於2013年以2,486.7萬元買入單位投資收租，至今持貨9年，由於近日租客約滿遷出，所以決定轉售，現賬面獲利533.3萬元離場，物業期內升值約21%。

 【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置 

延伸閱讀 鑽石山未補價居屋竟要蝕！三房連新淨裝修　業主持貨近4年　帳蝕20萬｜有相【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

高鐵 THE AUSTIN 豪宅 九龍站 中原地產

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