▲ 【業績│石油股】中石油首季純利按長41%至391億人幣 高油價帶動勘探與生產經營利潤大增兩倍

中石油 （00857） 第一季純利按年增長40.9%至390.6億元（人民幣，下同），主要受惠於油氣產品價格上漲、銷量增加及集團提升工作效率，營業收入升41.2%至7793.68億元。中石油首季原油平均實現價格增長54.9%至每桶86.29美元，當中國內實現價格升55.6%至86.55美元，國內天然氣平均實現價格每立方英尺7.52美元，剔除匯率變動影響後，按年增長16.5%，主要由於進口天然氣價格上升等因素影響。

實現油氣當量產量4.3億桶，增長3.3%，其中國內油氣當量產量3.8億桶，增長4.5%；海外油氣當量產量4110億桶，下降6.8%，主要由於隨着國際油價上升海外業務產品分成量減少。

勘探與生產業務實現經營利潤增加至387.98億元，比上年同期增加2倍；單位油氣操作成本增8.4%至每桶10.82美元，剔除匯率變動影響後增長6.2%，主要由於燃料動力等成本增加。

化工業務經營利潤大減99.6%

煉油與化工業務經營利潤下降26.6%至107.65億元。其中煉油業務經營利潤增長5.3%至107.48億元，主要是由於原油和成品油價格上漲、毛利有所增加；化工業務經營利潤大減99.6%至0.17億元。

首季銷售成品油3,528.2萬噸，下降2.7%，其中國內銷售成品油2,491.9萬噸，增長3.0%。銷售業務實現經營利潤增長37.4%至45.56億元，主要由於銷量上升、毛利增加。

期內國內銷售天然氣606.15億立方米，增長10.9%。天然氣銷售業務實現經營利潤人民幣89.46億元，下降51.7%，主要由於進口天然氣採購成本增加以及昆侖能源管道資產重組等因素影響。

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