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【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬

16:50 2022/04/29

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4月最後一周，仍有多達6間大小港銀鬥加港元定期存款息。

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綠色債券 （新上市編號︰04252） 終殺埋身，本周二（4月26日）正式開賣，全周暫有6間中小行鬥加港元定期存款息迎戰，包括大眾銀行及招商永隆調升中長息，小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）、創興 （01111） ，齊向3個月短存埋手，富邦更全面加息。

最吸睛的，是渣打香港 （02888） 也應戰，推超長息，乃自第二季以來首次有發鈔行搶吸長錢。

展望5月開局長假後的市況，專家料業界、尤其是頭寸較鬆動的大行，普遍暫忍手，畢竟下周四（5月5日）聯儲局公布議息結果、以及翌日（6日）綠債截止認購，各界緊盯若美國重手加息半厘及即時縮表，港滙會否觸及7.85的弱方兌換保證範圍，走資之憂再起。

4月倒數，全周共有6行出手，高息榜又大執位。先說1年期，招商永隆雖勁加0.55厘，新息率至1.9厘，但只能屈居第2。因富邦亦升0.3厘、至2.1厘，續問鼎榜首，如以其門檻50萬元計，一年穩袋10,500元利息。

天星夥八達通  送兩厘升息券

至於3個月年息，天星夥拍八達通推新客戶增值獎賞，合資格新客以邀請碼開戶，再敘造3個月港元定存，可獲兩厘升息券，以上限兩萬元計，賺息約100元。
天星上述息率較現有3個月年息僅0.8厘為高，卻難以挑戰相同存期的高息王，即眾安（ZA Bank）的6.8厘，但天星亦打入亞軍。

半年期方面，現呈三冠王，因富邦加至1.5厘，追貼東亞 （00023） 、以及平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）。而緊接其後是中銀香港 （02388） 的1.2厘，集友則以1.1厘重返3甲榜。

順帶一提，本周的焦點，超長期定存也罕有變新戰場。勇進加息的招商永隆，把兩年期驟升0.6厘、至兩厘，為首個超長息突破兩厘新關。昨天（28日）輪到渣打加入戰團，推兩年享2.2厘，以門檻10萬元新錢計，全期賺息4,400元。

1個月拆息今天（29日）報0.2厘，港滙今早弱見7.8476。

綠債丁財兩旺  料凍資逾500億

那邊廂，挾2.5厘包底息的綠債，至今反應丁財兩旺。致富證券董事暨證券業務主管郭家安今午回應本報查詢指，綠債至今吸客約4,750名，吸資2.24億元，最大手下注100萬元。輝立證券企業融資經理陳英傑說，綠債吸客近7,000人，吸金近4.5億元，平均入飛5萬元。

此外，銀行方面，工銀亞洲有大豪客斥500萬元入票，招商永隆的大戶更豪擲1,000萬元重錘出擊。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉今午透露，綠色零售債券開售至今客戶反應踴躍，平均認購額約8萬元，預料最终超額認購2倍以上，凍結資金有機會可達500億元或以上。

另一方面，uSMART盈立證券推綠債優惠，新客可享豁免多項費用的18免，較長橋證券（LongBridge）的14免、耀才 （01428） 的11免多。

信銀國際表示，截至今天，接獲綠債的平均認購額約9萬元，最高金額為80萬元。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指， 技術位來看，美滙指數在96.5至97區域似乎有強勁支持，阻力區在2016年12月高位103.3附近，當升穿後，下一阻力或在104.88左右。且預期港滙今年平均約在7.82水平，明年料為7.78。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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