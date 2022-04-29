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【業績｜銀行】中銀首季撥備前經營溢利增7%　減值準備淨撥備增1.9倍

股市 16:45 2022/04/29

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【業績｜銀行】中銀首季撥備前經營溢利增7%　減值準備淨撥備增1.9倍

中銀香港 （02388） 公布今年首季財務表現，中銀在提取減值準備前的淨經營收入按年增6%至142億元，撥備前經營溢利則增7%至103.5億元。中銀香港表示，首季減值準備淨撥備9.23億元，較去年同期增6億元或1.86倍，反映有個別公司客戶的內部評級下降，疫情令不確定增加而更新預期信用損失模型參數影響。

在收入結構中，中銀香港計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為85.4億元，按年增長4%；淨息差為1.08%，按年下降3個基點。淨服務費及佣金收入按年下跌22%至29.2億元，反映疫情令商業活動減慢和投資市場低迷影響。

中銀香港今年首季經營支出按年增3%至38.75億元。

至3月底，中銀香港資產總額達36,049.14億元，較2021年末下跌0.9%。

建行首季純利887.41億元 按年升6.77%，更多內銀業績可見【下一頁】 

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋（立即收看）

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中銀香港（02388） 業績公布 港股
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