  • 29°C
香港時間 : 2022429日 (五) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM會客室】港股5月可翻身？或維持彈散局面

iMTV＋ 18:17 2022/04/28

分享：

分享：

其他股評時段:
03:49 恆指/ 科指
07:15 商湯
08:55 網易
14:00 1800 中國交通建設
19:33 煤炭股
29:50 1083 港華智慧能源
33:15 3968 招商銀行
36:04 3328 交通銀行
43:53 968 信義光能
46:46「ATM」科技股
49:30 293 國泰航空


《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

 

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : iM會客室

最新專欄文章 更多

【iM會客室】香港人香港股 齊齊 V形反彈？
2022/04/22
【iM會客室】香港人香港股 齊齊 V形反彈？
【iM會客室】A股彈完散 牛熊齊慘淡
2022/04/13
【iM會客室】A股彈完散 牛熊齊慘淡
【iM會客室】港股守21200仍可破位 預炒復活概念股點部署
2022/04/08
【iM會客室】港股守21200仍可破位 預炒復活概念股點部署
【iM會客室】港股跌唔落 定係唔跌住？
2022/04/01
【iM會客室】港股跌唔落 定係唔跌住？
【iM會客室】V彈完再尋底定調整？ 執倉股份板塊 In & Out
2022/03/25
【iM會客室】V彈完再尋底定調整？ 執倉股份板塊 In & Out
股票 指數 阿里巴巴 金融 騰訊 航空 國泰航空 銀行 網易－S（09999） 網易（美：NTES）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市熱話】 婆婆擁一未補地價居屋 欲寫平安紙轉給孫兒 孫憂是否可行？
【樓市熱話】 婆婆擁一未補地價居屋 欲寫平安紙轉給孫兒 孫憂是否可行？
【理財智慧】試當真NFT開賣 單日賺過千萬 開創NFT add-on 會員福利
【理財智慧】試當真NFT開賣 單日賺過千萬 開創NFT add-on 會員福利
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款