▲ 【國際油價】沙特阿拉伯或6月起減油價 下調亞洲銷售輕原油溢價

內地傾向實施封城壓止新冠疫情，但同時抑制原油進口需求，有外電引述消息指，最大石油出口國沙特阿拉伯或在6月下調向亞洲出售的阿拉伯輕質原油價格。

路透向七家煉油源的調查顯示，沙特阿拉伯國營石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）料在6月下調賣給亞洲客戶的旗艦油品阿拉伯輕原油的官訂售油價格（OSP），從5月售價較區域基準的阿曼／杜拜原油的每桶溢價9.35美元，下調至每桶溢價5.5元。

報道又引述一位受訪者表示，降價的原因是中國的煉油利潤因新冠疫情封鎖而疲軟，以及缺乏產品出口配額，不利中國煉油廠產出。

上個月西方國家展開針對俄羅斯的制裁，然而俄羅斯是世界上最大的原油和石油產品出口國之一，西方國家舉動抑壓供應，推動中東原油等級原油的溢價創下歷史新高。

然而，中國封城措施令原油需求降溫，導致油價下跌。此外歐洲制裁後，大量俄羅斯石油仍在流向中國和印度，而日本和韓國正在釋放戰略石油儲備，緩解了供應擔憂。

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