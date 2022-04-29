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【業績｜內銀】一文看清主要內銀首季業績　建行農行工行齊多賺約6%、郵儲行增18%跑出

股市 17:20 2022/04/29

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各大內銀陸續公佈首季業績。

多家大型內銀股於周五收市後公布今年首季業績，建行 （00939） 、農行 （01288） 首季多賺約7%，工行 （01398） 、交行 （03328） 則多賺6%，郵儲行 （01658） 就多賺18%，暫為首季盈利增長最佳的大型內銀股。中行 （03988） 預計也會在今日公布業績。

內銀股 第一季營業收入 第一季純利
工行 2269億（＋5.95%） 906.3億（+5.72%）
建行 2323億（＋7.25%） 887.4億（+6.77%）
農行 2059億（+5.84%） 707.5億（+7.42%）
郵儲行 853億（+10.17%） 249.8億（+17.81%）
交行 737億（+7.8%） 233.4億（+6.33%）
貨幣單位：人民幣

建行 （00939）

建行首季純利887.41億元（人民幣，下同），按年升6.77%；營業收入2323.3億元，按年升7.25%。

建行首季利息淨收入1,594.91億元，較上年同期增長8.39%。淨利差為 1.96%，與上年同期持平；淨利息收益率為2.15%，較上年同期上升0.02個百分點，主要是受產品結構優化的影響。

手續費及佣金淨收入410.73億元，較上年同期微降，主要是支持實體經 濟發展，繼續對客戶採取減費讓利的措施，部分產品收入同比下降；惟理財產品業務、代理業務、託管及其他受託業務仍保持穩健發展。

詳見另文 【下一頁】

農行 （01288）

農行首季純利按年升7.42%至707.5億元（人民幣，下同），營業收入升5.84%至2058.57億元。其中，淨利息收入1,509.68億元，按年增長7.75%。淨利息收益率為2.09%，手續費及佣金淨收入316.69億元，按年增長4.27%。

詳見另文 【下一頁】

工行 （01398）

工行首季營業收入2268.58億元（人民幣，下同），按年升近6%；純利906.33億元，按年增長5.7%。年化淨利息收益率2.10%。非利息收入495.77億元，增長4.33%，其中手續費及佣金淨收入416.68億元，增長1.22%。

工行首季不良貸款餘額3,068.87億元，比上年末增加134.58億元，不良貸款率1.42%，與上年末持平。撥備覆蓋率209.91%，上升4.07 個百分點。核心一級資本充足率13.43%，一級資本充足率15.04%，資本充足率18.25%。

郵儲行 （01658）

郵儲行公布首季業績，期內營收852.56億元（人民幣，下同），按年增10.17%；淨利潤約249.77億元，按年增17.81%；每股收益0.26元。

郵儲行首季利息淨收入687.16億元，按年增長4.09%，主要是資產負債規模增長，以及該行積極優化調整資產負債結構，淨利息收益率2.32%，淨利差2.29%；手續費及佣金淨收入90.87億元，按年增加25.77億元，增長39.59%。

詳見另文 【下一頁】

交行 （03328）

交行首季淨經營收入737.17億元（人民幣，下同），按年升7.8%；淨利潤233.36億元，按年增加6.33%。

利息淨收入425.33億元，按年增加39.80億元， 增幅10.32%。利息淨收入提升主要源自於資產規模的提升以及淨息差的改善。今年1至3月，集團淨利息收益率1.56%，按年上升2個基點。交行稱，積極服務實體經濟，加大製造業、戰略新興產業、綠色信貸等重點領域信貸投放，貸款收益率基本保持穩定；同時受市場資金面等因素影響，同業存放等資產收益率上升，整體資產端收益率同比有所提升。

該行期內實現手續費及佣金淨收入136.39億元，按年增加11.05億元，增幅8.82%。手續費及佣金淨收入增加，主要是代理類業務和託管及其他受托業務收入增加。

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港股 業績公布 農業銀行（01288） 建設銀行（00939） 純利
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