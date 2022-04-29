【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘

▲ 大小行續勇進搶人民幣，今天暫有3間中資行鬥加人幣定存息。

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美元獨強，包括人民幣在內的非美貨幣急貶，全球緊盯貨幣戰是否重燃，卻對追息族逆市帶來驚喜，因業界又再調頭鬥加人民幣定期存款息。本周有3間中資行一面倒猛加定存息，包括交銀香港一周兩連加，建行亞洲今天（4月29日）全面加短中長息，但不及中銀香港 （02388） 搶眼，畢竟作為主要人民幣清算行，新近連環推3個高息計劃，分別為3個月有2.4厘、半年2.5厘，以及1年2.6厘。

專家指，龍頭中資行於第二季首次全方位搶人民幣，料中小行再被迫跟加息。而集友更率先延戰幔，把7天年息有12.5厘，截止期由今天屆滿，剛順延至5月底。

總結4月份加息搶存戰，目前3個月年息呈雙冠，渣打香港 （02888） 及富邦齊為2.8厘。半年期及1年方面，縱使華僑永亨加完又減，但仍雄霸榜首，6個月報3.05厘，這間新加坡過江龍的1年期息，亦以的3.2厘奪冠。

星展：美滙續升 離岸人幣支持6.75

人民幣滙價備受美息左右，今早曾急貶，離岸價（CNH）一度失守6.69關。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡今午回應本報查詢指，美國首季GDP不及預期，但主要是受短暫因素，包括貿易逆差及庫存增長疲弱影響。事實上，居民消費及商業投資仍穩健，美國PMI數據亦穩健。因此，經濟條件例如是緊張的就業市場等，仍允許聯儲局維持較快的加息和縮表步伐。

李若凡說，鑑於美國通脹預期高企，同時俄烏事件和中國疫情加劇供應問題，聯儲局為了壓低通脹，需繼續進取加息。因此，GDP數據公布後，期貨市場對儲局今年餘下時間加息約240個基點的預期不變。

談及美滙指數突破103，李若凡認為，短期內，美元指數的走勢取決於3因素。第一，聯儲局立場是否如預期般鷹派。第二，中國疫情是否持續惡化，從而推升避險需求。第三，俄烏事件是否持續發酵，從而推高能源價格，並壓低歐元和英鎊。若聯儲局保持鷹派，同時內地疫情和俄烏事件持續發酵，美滙指數或仍保持堅挺。下一個阻力位為105左右，年底目標價暫時為101。

問及人民幣後向，李若凡補充，今年餘下時間，中美貨幣政策分歧可能令人民幣受壓。若中國貿易順差收窄，亦不利人幣。不過，假如內地疫情緩和，可能有助於減輕人幣的下行壓力。離岸人民幣下一個支持位為6.75左右，再下一個支持位約為6.9，至於年底目標價暫為6.6左右。

花旗：降存準率意義大 3個月看6.4

過去兩周人民幣累貶約4%，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，人民銀行本周一（25日）宣布，將其外存款準備金率從9%下調至8%，自5月15日起生效。 這意味着從下月中開始釋放約100億美元，這措施或可減慢人民幣貶值的壓力，但不太可能改變貶值趨勢。

不過，廖嘉豪強調，這訊號很重要，因為這是首次下調外存款準備金率，而此舉是在國內政策寬鬆有限的情況下進行。人民銀行可能會試圖限制人民幣兌美元利差侵蝕的速度和程度，並將有助於減緩人民幣貶值的步伐。這亦顯示人行對貨幣迅速貶值，可能對中小企投入成本上升，及對外國投資情緒造成的負面影響較為敏感。

廖嘉豪補充，該行維持人民幣3個月料見6.4預測，半年至1年料為6.5，長期目標價挑戰5.6新高。

綜合分析指，人行史上首次下調外滙存款準備金率，外界解讀為在岸價（CNY）約在6.6為中央的紅線，離岸價（CNH）在6.7不容有失；而午後在政治局會議主力維穩下，人民幣滙價已反撲抽升。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源