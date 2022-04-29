【元宇宙】Snap推出「Dress up」功能　AR虛擬試衫即下單

▲ Snap再宣布，將推出「Dress Up」新功能，允許用戶AR購物，以虛擬方式試穿衣服和試戴配件。

社交媒體Snapchat於2011年推出時，主打「閱後即焚」 功能，吸引不少年輕人進駐。為了留住年輕人得心，Snapchat母公司Snap近年將重心聚焦在擴增實境（AR）技術，推出各式產品和內容。近日Snap再宣布，將推出「Dress Up」新功能，允許用戶AR購物，以虛擬方式試穿衣服和試戴配件。

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Snap昨（28日）在年度峰會中宣布，將推出多種新功能，當中包括幫助合作品牌更容易在Snapchat App建構AR的購物體驗。Snap AR戰略和產品營銷主管Carolina Navas表示，當用戶打開Dress Up中心並挑選商品時，用戶可以透過Snap的AR鏡頭試穿，也可以拍下它在你身上的樣子，與朋友分享，以獲取他們的意見。遇到符合心水的產品，也可以即時下單。

袖珍自拍無人機 定價約1,804港元

此外， Snap還在會上宣布，將推出一部袖珍型自拍無人機「Pixy」。Pixy機頂設有一個轉盤，提供了四種預設的飛行模式：1）可漂浮懸停在用家面前，並確保用家持續在畫面中；2）也可以由定點開始向後退，產生出逐漸展示四週環境的效果；3）可以跟隨用家的腳步，維持在用家身後一定的距離；4）圍繞著用家自轉。

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在拍攝完畢後，用家只要伸出手，Pixy就會降落到手上。降落後，Pixy可以透過無線網路傳輸到Snapchat Memories，之後用家可以加上不同的效果、特效鏡頭和音樂，再分享予朋友。Pixy定價為230美元（約1,804港元），將於美國和法國率先販售。

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責任編輯：曾曉汶

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