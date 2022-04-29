【虛擬銀行】ZA Bank稅前虧損按年擴大逾五成至逾5億元　淨利息收入升2.3倍

▲ 【虛擬銀行】ZA Bank稅前虧損逾5億元 按年擴大逾五成

各間虛擬銀行陸續公佈去年已審核或未經審核業績，虧損均有所擴大。其中，眾安銀行（ZA Bank）去年稅前虧損5.52億元，螞蟻銀行虧損逾2億元。

ZA Bank公佈截至去年底止財政年度業績，期內淨利息收入大升2.3倍至8684.7萬元，淨費用及佣金收入更勁升逾45倍，至5269.9萬元。不過，在營運開支增加、按公允價值衡量且公允價值變動的投資由盈轉虧，以及信貸減值損失大升下，集團去年稅前虧損5.52億元，按年擴大56.6%。期內用戶數目增長100%至50萬，貸款餘額增約4倍。

螞蟻銀行去年稅前虧損擴大35.5%

另一虛銀螞蟻銀行去年全年淨利息支出550.1萬元，2020年則錄520.7萬元淨利息收入。另外，該行去年錄得僅5000元其他收入。期內減值準備淨回撥為127.1萬元，2020年同期減值準備支出為154.7萬元。扣減管理費用後，螞蟻銀行去年稅前虧損2.32億元，按年擴大35.5%。

另外，主打中小企客戶的虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）公佈截至去年底止年度財務業績，期內總收入按年升3.3倍，至3,401萬元。

相關文章：【虛擬銀行】平安壹賬通銀行去年總收入3401萬元 按年升3.3倍

【虛擬銀行】WeLab Bank已取得證監1類及4類牌照 成全港首間獲發牌推出智能理財顧問服務的虛銀

【虛擬銀行】Mox客戶人數超越30萬 較去年底升近50%

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋