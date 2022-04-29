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【香港經濟】港首季GDP下周二揭盅 花旗料收縮1.2%

16:21 2022/04/29

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港府將於5月3日公布首季GDP預估數字，市場料錄負增長1%至3%。

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長假後首個重要數據，就是政府擬於下周二（5月3日）公布首季本地生產總值預估數字，市料首季GDP再陷負增長，現時以信銀國際的專家最悲觀，料按年萎縮3%，港大亦料收縮2.9%，渣打料縮1.3%，花旗料縮1.2%，上商料只倒退1%。

市場亦緊盯港府會否下調全年經濟預測，因財政司司長陳茂波於2月23日公布預算案時，估計今年本港GDP增長介乎2%至3.5%。惟翌日俄羅斯入侵烏克蘭，其後內地疫情反彈，深滬封城等負面因素湧現，勢窒礙本港復甦。而政府將於5月13日正式公布首季經修訂GDP數據。

展望第二季，星展及上商皆預期連續兩季GDP陷衰退。星展香港經濟師謝家曦對媒體說，繼首季收縮介乎1.2%至1.5%後，料次季再收縮0.5%至0.7%。上商研究部主管林俊泓更熊，預計次季再陷負增長1.7%。相反，大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒最進取，料第二季重拾增長，勁彈4.6%。

信銀國際最悲觀  料收縮3%

綜合分析，市場對GDP預估呈大分歧，主因內外變數多，例如第5波疫情重創經濟、內地爆疫料拖慢中港通關等打擊，各有不同評估。可是，特首林鄭月娥已放寬社交限制，市面爆報復式消費等，疊加消費券等刺激，皆有助提振經濟。財爺亦於上周日（24日）指，第二季經濟已穩步改善。

此外，綜觀今年全年GDP預測，以大行花旗最樂觀，預計今年升2.5%，相反總商會料只升1.2%。論及明年預測，信銀國際最牛，料實質增長高達5%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，受疫情衝擊，預測第一季或按年收縮1.2%，之後或回穩，第二季經濟增長預測0.8%，第三及第四季反彈可能較明顯，料分別增長4.6%及5.6%。今年全年GDP或增長2.5%，明年復甦有機會加快至增長3.5%。 

另一邊廂，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，受嚴格的防疫措施影響，預計香港經濟首季難免出現按年同比收縮，有機會收縮3%左右，之後逐季改善。如果疫情逐步受控，本地經濟活動正常化取得進展，全年仍有機會實現低單位數增長，但今年GDP增幅或在2%以下。惟預計未來兩年顯著反彈，2023及2024年GDP增速分別為5%及3.5%。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

花旗銀行 信銀國際 上海商業銀行 星展銀行 經濟數據表現 大行報告 GDP

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