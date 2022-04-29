【新股IPO】中國去年私募創投市場基金規模增34.5%　VR/AR行業投資規模增5.4倍

▲ 中國去年私募創投市場基金規模增34.5% VR/AR行業投資回報按年增5.4倍

畢馬威發表《2021年中國股權投資動態》報告，在新冠肺炎疫情逐漸得到控制和宏觀經濟持續恢復的背景下，2021年VC/PE市場新成立基金增長顯著，2021年VC/PE市場新成立基金一共9748隻，按年增長27.8%；基金總認繳規模為8025億美元，按年增長34.5%。

從行業來看，2021年投資規模位列前五的分別是醫療健康、IT及信息化、互聯網、製造業、金融，分別佔比19%、16%、12%、10%和7%。

從投資增速來看，VR/AR行業按年增長544%，位列第一。其次生活服務、區塊鏈、建築建材、人工智能、電信及增值服務、體育、公用事業、互聯網和化學工業等行業也都實現了較快增長。在去年房地產調控收緊和教培行業 「雙減」政策的影響下，這兩個行業的投資趨冷，按年下降93%和76%。

畢馬威中國私募股權行業聯席主管合夥人吳福昌表示，過去幾年全球股權投資平均交易規模呈上升趨勢，主要是由於中後期投資佔比增加以及市場整體估值的攀升。但隨著資本市場的發展和股票發行註冊制改革的推進，市場不再盲目為高估值買單，這也推動投資機構更加理性，未來股權投資可能更多關注早期投資、提前佈局、深耕行業。

報告又指，隨著近年來科創浪潮的興起，政府引導和產業基金進入了高速發展期。佈局。目前越來越多地方通過政府引導基金，吸引PE/VC聯動，拉動經濟升級。

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