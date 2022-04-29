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響應消費活動逐步復常 富融銀行加推優惠　包括「邀好友申請Tesla 專享貸款」、「富融夏日網購二重賞」等

都會情報 16:00 2022/04/29

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富融銀行Fusion Bank現有以下消費及開戶優惠¹:

•  「邀好友申請Tesla 專享貸款 月賺高達5,700港幣現金獎賞」活動: 即日起至7月31日，富融客戶邀請好友申請Tesla專享貸款，好友成功開戶並登記Tesla專享貸款資格，被邀請的好友可獲9折Tesla貸款減息券，使用券後可享實際年利率一口價3.48%*。每位邀請人每月最多可獲成功邀請20個好友的獎賞，其中成功邀請的前3位好友，邀請人獲每位200港幣獎賞；其後的第4位至20位好友，邀請人獲每位300港幣獎賞，即每月最高可獲5,700港幣獎賞。                      
借定唔借?還得到先好借！[活動詳情]

*被邀請人在活動期間首次申請Tesla專享貸款並填入邀請碼且成功通過審批後可獲9折減息券。使用9折減息券提款，折後日利率劃一為0.00940%，一年有365天或366天為計算基礎，實際年利率(採用香港銀行公會所載的有關指引計算，並按四捨五入計算至小數後兩個位）為3.48%。被邀請人活動期間僅能獲得1次9折減息券。

•  「Tesla專享貸款現金回贈優惠」活動最後召集: 即日起到2022年5月31日，於Tesla香港門店或官方網站訂購了任何一款型號的Tesla車輛，經Tesla確認並經Fusion Bank核實申請資格後，即可參與Tesla專享貸款活動，享受尊尚價3.88%實際年利率。推廣期內更可享高達3,330 港幣現金回贈，包括:
o    成功登記成為TESLA貸款資格用戶，可享50港幣現金回贈
o    成功開通Tesla貸款額度，可享400港幣現金回贈
o    提取指定貸款金額，可享高達2,880港幣現金回贈
[活動詳情]

•  「富融夏日網購二重賞 」: 即日起至2022年5月31日，以專屬邀請碼 「PRICE」首次成功開立富融銀行戶口，即可獲得Price網購HK$150電子現金券，可於Price.com.hk網購平台使用。另外，使用WeChat Pay HK於Price.com.hk消費，更可賺取消費金額10%WeFun微積分回贈(包括使用新一輪消費券計劃並通過 WeChat Pay HK 完成交易可以獲得微積分)。  於推廣期内，客戶可以1兌1形式兌換現金 (1WeFun = HK$1) 存入富融銀行賬戶。[活動詳情]

•  「富融港幣兌換外幣現金獎賞」: 為您財富齊齊增值！即日起到2022年6月30日，由港幣兌換至美金或者人民幣，每兌換港幣100,000就可享80元現金獎賞！外幣兌換愈多，現金獎賞愈多，每位客戶最多可獲港幣3,280元現金獎賞。外匯涉及風險。受條款及細則約束。 [活動詳情]

•  「富融 x 大家樂：大家有賞樂融融」活動最後召集： 4月30日或之前，使用富融銀行邀請碼「CDC2022」成功開立戶口，並使用WeChat Pay HK消費，最高可獲HK$450。另外，使用富融銀行邀請碼「CDC2022」成功開立富融銀行帳戶，即可獲得HK$150大家樂電子優惠券（5張HK$30），於大家樂全綫門市午市/晚市套餐使用即享優惠；【消費筆筆賞特選商戶】於大家樂全綫門市使用WeChat Pay HK支付即享10%WeFun微積分回贈（最高可達300wefun）。 [活動詳情]

1  所有優惠及活動均受條款及細則約束。詳情請瀏覽 https://www.fusionbank.com
（特約）

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