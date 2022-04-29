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CCL見底回升2.10%報181.06點　逾8個月來首現八大指數齊升　新界西跑贏大市升3.02%

股樓投資 16:10 2022/04/29

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疫情持續緩和，樓價回穩向升。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報181.06點，按周升0.95%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，本周CCL八大指數齊升，是2021年8月（38周）以來首見。他指出，樓價反覆向上，CCL成功由178點水平上穿180點，料短期再進一步上試182點，走勢繼續窄幅遞升。

本周中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.89點，按周升1.17%，連升2周共1.30%。CCL（中小型單位）報180.90點，按周升1.07%，連升2周共1.08%。CCL（大型單位）報181.92點，按周升0.33%。以樓價見底回升4周計，CCL累升2.10%，CCL Mass累升2.11%，CCL（中小型單位）累升2.13%，CCL（大型單位）累升1.94%。

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

四區樓價方面，本周新界西CCL_Mass報170.74點，按周升1.91%，升幅7周以來最大。九龍CCL_Mass報177.52點，按周升0.95%，連升2周共4.18%。港島CCL_Mass報183.78點，按周升0.95%。新界東CCL_Mass報193.69點，按周升0.90%，升幅18周以來最大。

樓價見底回升4周計，新界西CCL_Mass升勢顯著，累升3.02%，領導大市向上。九龍CCL_Mass累升2.91%，港島CCL_Mass累升2.04%，新界東CCL_Mass累跌0.59%。

【港交所 388】港交所首季少賺31% 投資轉虧1億元 日均成交大減35%【下一頁

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同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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撰文 : 謝昕蕎

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