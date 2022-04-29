屯門半新盤向河靚景　首期49.5萬　低門檻置業之選｜帶你睇盤

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CCL見底回升2.10%報181.06點 逾8個月來首現八大指數齊升 新界西跑贏大市升3.02%
屯門配套發展愈來愈好，加上基建效應帶動，吸引不少上車客、投資者到區內置業。今次祥益地產推薦的單位為弦海中層J室，實用面積224平方呎，開放式設計，現叫價495萬元，實用呎價約22,098元。
單位最大賣點是樓價平，可承造九成按揭，首期只需49.5萬元，是低門檻置業之選。加上屋苑入伙不久，不用擔心大廈維修問題，而且景觀開揚。
單位相片
|放盤單位
|屯門弦海中層J室（物業編號：AN226800）
|實用面積
|224平方呎
|間隔
|開放式
|叫價
|495萬元
|賣點
|有裝即住、開揚海景、低門檻置業
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註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢