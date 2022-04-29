啟德THE HENLEY II加推31伙　折實最平930.8萬起　鐵定周二起賣98伙

由恒地發展的啟德THE HENLEY II，今宣布加推價單第2號，涉31伙，發展商同時上載銷售安排，定於下周二（5月3日）起進行首輪銷售。

是次加推的31伙，涵蓋一房至三房單位，實用面積由379至575平方呎，價單定價979.8萬至1612.1萬元。發展商繼續提供最高5%折扣，整批折實價930.81萬元起，至1,531.4萬元，折實呎價則介乎24,560至26,635元，折實平均呎價為25,613元，較首張價單的平均呎價24,333元高約5.3%，計及單位樓層及景觀等因素，料實際輕微提價。

THE HENLEY II示範單位

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發展商亦已上載項目首份銷售安排，定於下周二（5月3日）起，首輪銷售98伙，其中6伙為招標單位，其餘92伙則以價單形式出售。該92伙涵蓋價單第1號至第2號所有單位，折實入場價由873.81萬元起，折實平均呎價為24,757元。銷售設有A組大手客時段，該組買家需選購最少2伙單位。據悉，項目截至今日（4月29日）累收296票，以首輪92伙計，超額約2.2倍。

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