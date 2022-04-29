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【TSLA】Tesla 在華召回部分進口及國產Model 3高性能版電動車　合計1.47萬輛

股市 16:01 2022/04/29

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【TSLA】Tesla 在華召回部分進口及國產Model 3高性能版電動車　合計1.47萬輛

電動車巨企Tesla（美：TSLA）宣布，周五（29日）起在內地召回生產日期介乎2019年1月12日至2022年3月25日期間的部分進口和國產Model 3高性能版電動汽車，共計14,684輛，其中進口汽車1,850輛，國產汽車12,834萬輛。Tesla透露，由於召回原因是汽車軟件出現問題，存在安全隱患。

日前，Tesla旗下特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向市監局備案召回計劃。

Tesla：由於軟件原因 中央觸摸顯示屏缺少顯示速度單位

Tesla稱，由於軟件原因，本次召回範圍內的車輛在賽道模式下，中央觸摸顯示屏中的車速區域僅顯示車速數值，缺少速度單位（KM/H）。車輛在賽道模式下行駛時，上述情況可能影響駕駛員對車速信息的正確理解，極端情況下會增加發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。

Tesla將通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級至2022.12或後續版本軟件，升級後的車輛在賽道模式下將顯示速度單位（KM/H），用戶無需到店即可完成軟件升級。對於無法通過汽車遠程升級（OTA）技術實施召回的車輛，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司將通過特斯拉服務中心聯繫相關用戶，為車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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