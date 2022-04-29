▲ 【虛擬銀行】平安壹賬通銀行去年總收入3401萬元 按年升3.3倍

主打中小企客戶的虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）公佈截至去年底止年度財務業績，期內總收入按年升3.3倍，至3,401萬元。

PAOB去年總收入增至3,401萬港。截至去年底止，客戶貸款和墊款規模達13.6億港元，按年增幅18.5倍，客戶存款為16.5億港元，按年增加2.4倍。

「中小企融資擔保計劃」市佔率25%

PAOB是首間虛擬銀行參與香港按揭證券有限公司的「中小企融資擔保計劃」，向中小企提供八成及九成信貸擔保產品，該行於2021年下半年市佔率25%。PAOB披露，在已審批貸款的客戶中，26%此前從未獲其他銀行貸款，另有6%是並獲無抵押貸款的初創企業。另外，PAOB指曾獲其他銀行貸款的客戶中，有75%未曾從其他銀行獲批無抵押貸款。

平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，過去一年已建立穩健的業務平台，使業務快速增長。隨著社交距離措施逐步放寬，市場環境復甦，中小企信貸需求已開始增加。展望未來，PAOB正探索與更多不同夥伴合作，攜手擴闊金融科技生態圈，並會爭取更多市場份額。

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