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【ET講股通】梁耀康：出大招谷經濟？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:15 2022/04/29

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今早恒指低開4點，早段曾跌超過200點，最低見20040點，考驗2萬關。及後有外電報道指，中美審計合作有進展，中國正與美國審計監管機構PCAOB商議，ATM應聲抽上，帶動大市倒升近600點，高見20875點。截至下午3時30分，恒生指數升701點，報20977點，成交1352億元；恒生科技指數則升8.9%報4429點。阿里巴巴 （09988） 升逾14%；騰訊 （00700） 升逾1成；美團 （03690） 抽升超過13%。大市去向如何？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time Code

00：30 - 港股今日焦點速覽　科網股成升市功臣
01：00 - 習近平主持中央政治局會議  五大重點要留意
01：30 - 第一點：實現經濟社會發展預期目標
02：30 - 第二點：持續進行貨幣、財政政策支持經濟
03：13 - 第三點：做好內房政策  堅持房住不炒原則
03：57 - 第四點：穩步推進股票發行註冊制改革
04：56 - 第五點：促進平台經濟健康發展  支持平台經濟規範具體措施
05：37 - 會談重點字眼由「盡快」字眼改為「完成」 市場憧憬措施即將出台
07：40 - 會議利好一眾平台股  進取投資者可選阿里巴巴 （09988）
09：22 - 基本面良好  穩健投資者可選京東 （09618）
11：01 - 美團 （03690） 已打穿橫行區間頂部 　先睇170至180元
12：29 - 憧憬遊戲板塊亦受惠   騰訊 （00700） 大升一成
13：23 - 需留意5月遊戲版號審批公布  對騰訊 （00700） 股價有更大影響
16：15 - 內地股市速報  A股彈幅不及港股
16：39 - 觀眾問股：恒基 （00012） 現價可買入嗎？ 中線上望多少？
17：11 - 新特首上任或影響未來房屋政策  未入手本地地產股宜先觀望
17：40 - 觀眾問股：想買內銀股收息   工商銀行 （01398） 、建行 （00939） 咩位買好？
18：43 - 觀眾問股：恒安國際 （01044） VS 粤海投資 （00270） VS 偉易達集團 （00303）  中長線收息揀邊隻？
23：28 - 美國5至7月再有議息   對宏觀市況仍有戒心
24：41 - 港股收市速報  長假後要留意內地政策公布
25：14 - 美國GDP收縮   Meta用戶增長仍低需留意

立即收看：https：//video.hket.com/video/3241653 
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

-------

恒指全日大升813點，收報21089點，大市總成交1,651億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，科技股全綫急彈，多隻重磅股升逾雙位數，主要受惠國家主席習近平主持中央政治局會議的消息。

會議有5大重點：一、加大政策力度，實現全年經濟增長目標；二、繼續推出貨幣、財政政策；三、優化住房政策，惟堅持住房不炒；四、穩步推進股市註冊制改革；五、促進平台經濟健康發展，完成平台經濟整治。當中，以第5點對港股助力最大，市場憧憬平台經濟監管終近尾聲，尤其是文件中未再見「盡快」字眼。

進取吼阿里  穩陣揀京東

阿里巴巴 （09988） 升15.7%，美團 （03690） 升15.5%，京東 （09618） 升15.7%，騰訊 （00700） 升11.1%。進取者可吼最先受監管打壓的阿里，相信隨着監管落地，阿里與同業的折讓可望收窄，目標先看120元，以今日低位87.15元止蝕。穩陣者則可揀京東，且看能否重上300元以上。美團先看180元水平，下一站看225元。以遊戲為主的騰訊，亦可望受惠科網股整體氣氛改善，後市還看遊戲版號重批。

不過，也要慎防上述僅為政策大綱，短期未必有詳情公布。此外，規範細節是否符合市場預期，亦有一定問號。且看長假期後，內地會否有政策公布，也要留意美股發展。

【「ET講股通」問股環節，包括︰恒地、工行、建行、恒安、粤海投資、偉易達。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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