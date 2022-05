Tap & Go 與中環街市攜手撐小店　支持新一輪政府消費券計劃　推0%特惠交易費及獨家消費獎賞

香港電訊(股份代號:6823)HKT Payment Limited 旗下Tap & Go「拍住賞」¹ 夥拍中環街市,全力支持新一輪政府消費券計劃,撐本地小店應對疫情下的營商新常態。

中環街市内的合資格商戶透過HKT Merchant Services 登記一站式流動收款裝置「智能POS」及「轉數快」收款方案,可享「轉數快」及 Tap & Go「拍住賞」0%交易費優惠²。同時,中環街市亦為Tap & Go「拍住賞」手機錢包用戶提供獨家消費獎賞³;由2022 年5 月1 日至2022 年6 月30 日推廣期內⁴,Tap & Go「拍住賞」用戶於中環街市的指定商戶消費滿港幣500 元⁵,可享合共高達港幣660 元的獨家獎賞⁶。



HKT Payment Limited 替任行政總裁陳厦蒂表示:「Tap & Go 全力支持政府新一輪消費券計劃,以我們龐大的本地商戶網絡,讓用戶在全港超過10 萬個接受Mastercard® ⁷、銀聯⁸ 及轉數快⁹ 收款的本地實體店及網上購物平台盡情消費。我們很高興與匯聚眾多本地品牌及特色小店的中環街市合作,希望透過一連串消費獎賞及Tap & Go 便捷的流動支付服務,刺激本地消費,為振興經濟出一分力。同時配合特惠交易費用,助中環街市的小商戶把握新一輪消費券的商機,靈活應對充滿挑戰的營商環境。」



華懋集團中環街市副總經理鍾詠婷表示:「中環街市經保育活化後進駐了近百間本地中小型企業,在疫情陰霾下,團隊不斷為商戶尋找新機遇。我們非常高興與Tap & Go合作,以特惠交易費用支持小商戶,連同我們加推的Tap & Go獨家優惠,市民可額外享受現金回贈,增強新一輪消費券帶來的乘數效應,以進一步刺激市民消費,與商戶共度時艱。」



消費獎賞詳情及指定商戶名單將適時公佈,請瀏覽 https://tapngo.com.hk/chi/cvs.html 緊貼最新消息及以Tap & Go接收新一輪政府消費券的最新優惠。



有關特惠交易費優惠及登記詳情,請致電HKT Merchant Services服務熱線+852 2888 3388或瀏覽https://www.hktmerchantservices.com/home/tc/FPS_payment_suite.html。

有關中環街市消費獎賞的詳情,請瀏覽 https://www.centralmarket.hk/tc。



1. Tap & Go由HKT Payment Limited《儲值支付工具牌照號碼:SVF0002》營運,並受相關條款及細則約束,詳情請參閱 https://www.tapngo.com.hk/chi/tnc.html。

2. 優惠適用於中小企、非牟利機構或社企,受相關條款及細則約束,詳情請參閱 https://bit.ly/3MtwGOT。

3. 所有換領活動只限「中環街市」會員参與,顧客必須先下載「中環街市」手機應用程式,並登記成爲會員,方可參與換領獎賞。

4. 顧客須以Tap & Go「拍住賞」透過使用二維碼消費滿指定金額,並出示有關消費單據方可換領獎賞。

5. 所有登記禮品換領之單據必須來自相同商戶及須為即日電子貨幣消費。如換領多於一次,則須出示來自另一不同商戶滿港幣$500的即日電子貨幣消費單據。

6. 合共價值港幣660元的獨家獎賞包括一套六張每張港幣100元現金券,一張港幣30元電子現金券及港幣30元Tap & Go「拍住賞」儲值額回贈,優惠受相關條款及細則約束,詳情請參閱 https://bit.ly/3jiGLkd。獎賞數量有限,先到先得,換完即止。

7. 適用於Mastercard 感應式支付

8. 適用於銀聯閃付及二維碼支付

9. 適用於支援「轉數快」收款之商戶



關於香港電訊



香港電訊(香港聯合交易所上市代號:6823)是香港首屈一指的電訊服務供應商及領先的創新者,透過固網、寬頻、流動通訊及媒體娛樂服務,提供獨特的「四網合一」體驗。香港電訊提供廣泛的服務,滿足全港市民、本地及國際商界的需要,包括本地電話、本地數據及寬頻、國際電訊、流動通訊、企業方案,金融科技、電子商貿、大數據分析、以互動收費電視提供媒體娛樂服務,以及客戶器材銷售、外判服務、顧問服務及客戶聯絡中心等其他電訊服務。



香港電訊是全港首家推出真正5G網絡的本地流動通訊營運商,提供與別不同的增值服務。香港電訊的5G網絡以橫跨各頻帶的大量5G頻譜為基礎,並配合旗下穩健和無遠弗屆的光纖回程網絡,致力在香港提供全面的5G覆蓋。



香港電訊提供的端對端整合方案,結合5G、雲端運算、物聯網及人工智能等新技術,為企業加快數碼轉型,推動香港邁向智慧城市。



香港電訊並發揮旗下龐大的長期客戶基礎所帶來的優勢,建立了一個數碼生態圈,將集團的會員計劃、電子商貿、旅遊、保險、大數據分析、金融科技及健康科技等服務結合。這個生態圈深化香港電訊與客戶的關係,有效留住客戶並加強雙方互動。

有關香港電訊的其他資料,請瀏覽網址:www.hkt.com。

LinkedIn:linkedin.com/company/hkt



關於中環街市



中環街市活化項目為市區重建局轄下的保育活化項目,亦為政府「保育中環」的重點工作之一。在華懋集團的營運及管理下,成功為這幢已有80年歷史的三級歷史建築物注入“Playground for All”概念,將這個自1939年起營運至2003年的地標打造成「親」、「動」、「融」兼備的活力社區熱點,既保留集體回憶,也為社區帶來嶄新的體驗。除了重現歷史建築,中環街市活化項目亦致力展示及引領未來,透過靈活及互動的設計,打造一個「廿一世紀Marketplace」。這在促進本地品牌和初創企業的成長之餘,更令中環街市成為連繫鄰里的聚腳點,及培育文化和生活態度的新一代地標,與區內其餘兩大歷史特色景點大館和PMQ營造具歷史文化特色的「大三角」,發揮協同效應,成為連繫社區、讓市民共享的跨項目社區空間。



